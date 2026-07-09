Sầm Sơn xác minh hiện tượng nước chảy ra biển do sự cố cửa xả sau mưa lớn

Theo kết quả xác minh, sự việc xảy ra tại cửa xả C4 trên đường Hồ Xuân Hương, khu vực đối diện Quảng trường Biển.

Cửa xả C4 trên đường Hồ Xuân Hương, khu vực đối diện Quảng trường Biển nơi xảy ra sự cố.

UBND phường Sầm Sơn cho biết, cửa xả C4 được thiết kế để tiêu thoát nước mưa cho khu đô thị Quảng trường Biển trong trường hợp mưa lớn hoặc bão, khi lưu lượng nước vượt ngưỡng thiết kế. Công trình do Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời đầu tư và hiện chưa được bàn giao cho địa phương quản lý.

Theo báo cáo, vào trưa 8/7, trên địa bàn xảy ra mưa cục bộ với lượng mưa lớn. Cùng thời điểm, hệ thống van cửa phai của cửa xả C4 gặp sự cố, không thể đóng kín và vận hành theo thiết kế, khiến nước mưa trong hệ thống thu gom rò rỉ trực tiếp ra khu vực bãi biển.

Do dòng nước ban đầu cuốn theo bùn lắng và tạp chất tích tụ lâu ngày trong hệ thống thoát nước nên xuất hiện hiện tượng nước có màu sẫm, vẩn đục. Sau ít phút, khi lượng nước được xả hết, nước đã trong trở lại.

Đến cuối ngày 8/7, hiện tượng nước chảy ra biển đã được xử lý dứt điểm, không còn nước chảy từ cửa xả ra khu vực bãi biển.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND phường Sầm Sơn đã chỉ đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường phối hợp với Ban Quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật Sun Sầm Sơn huy động nhân lực, phương tiện, máy móc xử lý tại chỗ. Các đơn vị đã tiến hành đắp chặn dòng, lấp cát để khắc phục sự cố.

Đến cuối ngày 8/7, hiện tượng nước chảy ra biển đã được xử lý dứt điểm, không còn nước chảy từ cửa xả ra khu vực bãi biển.

UBND phường Sầm Sơn cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị quản lý công trình kiểm tra, khắc phục triệt để sự cố kỹ thuật của hệ thống cửa xả nhằm bảo đảm vận hành an toàn, tránh tái diễn tình trạng tương tự khi có mưa lớn.