Sầm Sơn xác minh hiện tượng nước chảy ra biển do sự cố cửa xả sau mưa lớn

Tóm tắt

VOV.VN - Chiều 8/7, UBND phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo về hiện tượng nước chảy ra bãi biển trên đường Hồ Xuân Hương vào chiều cùng ngày sau khi có nhiều hình ảnh, video được lan truyền trên mạng xã hội.

