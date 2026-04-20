  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Sân bay Nội Bài siết an ninh cấp độ 1 trong cao điểm nghỉ lễ 30/4

Thứ Hai, 21:03, 20/04/2026
VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài sẽ áp dụng kiểm soát an ninh tăng cường cấp độ 1 nhằm bảo đảm an toàn khai thác trong giai đoạn cao điểm. Trong khi đó, ngành hàng không cũng đang chủ động xây dựng kịch bản ứng phó trước nguy cơ thiếu hụt và biến động giá nhiên liệu bay.

Ngày 20/4, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách chủ động kế hoạch đi lại khi sân bay triển khai biện pháp kiểm soát an ninh tăng cường cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

san bay noi bai siet an ninh cap do 1 trong cao diem nghi le 30 4 hinh anh 1
Sân bay Nội Bài áp dụng kiểm soát an ninh cấp độ 1 dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, khuyến cáo hành khách tuân thủ quy trình soi chiếu để đảm bảo an toàn.

Theo đó, để bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động vận tải hàng không trong thời gian cao điểm từ ngày 29/4 đến hết ngày 4/5, sân bay Nội Bài sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát an ninh theo quy định.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, trong dịp lễ lượng khách dự kiến tăng mạnh, việc siết chặt quy trình soi chiếu có thể khiến thời gian làm thủ tục kéo dài hơn bình thường. Hành khách được khuyến nghị có mặt tại sân bay ít nhất 2 giờ trước giờ khởi hành đối với chuyến bay nội địa và 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế.

Theo quy định kiểm soát cấp độ 1, tỷ lệ kiểm tra trực quan ngẫu nhiên đối với hành khách và hành lý sẽ tăng cao hơn ngày thường. Vì vậy, hành khách cần kiên nhẫn, hợp tác và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng an ninh hàng không.

Sân bay cũng lưu ý hành khách tự bảo quản hành lý cá nhân, tuyệt đối không nhận giữ hộ đồ của người lạ. Khi phát hiện hành lý vô chủ hoặc các dấu hiệu bất thường, cần thông báo ngay cho nhân viên hàng không hoặc lực lượng chức năng gần nhất.

Hiện nay, an ninh hàng không có 3 cấp độ tăng cường gồm cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Trong đó, cấp độ 1 là mức cảnh giác chủ động, thường được áp dụng vào các dịp lễ lớn hoặc sự kiện quan trọng. Đây là biện pháp dự phòng nhằm siết chặt an ninh, không phải tình huống khẩn cấp.

Ngành hàng không lo áp lực nhiên liệu bay

Liên quan đến hoạt động khai thác hàng không, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng vừa có thư gửi Tổng Cục trưởng Tổng cục Hàng không dân dụng Trung Quốc đề nghị hỗ trợ duy trì nguồn cung nhiên liệu bay trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

san bay noi bai siet an ninh cap do 1 trong cao diem nghi le 30 4 hinh anh 2
Máy bay của các Hãng hàng không Việt Nam tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo nội dung thư, cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đã gây ra gián đoạn nghiêm trọng đối với chuỗi cung ứng dầu mỏ khu vực và thế giới, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các hãng hàng không do thiếu hụt nhiên liệu. Các hãng hàng không Việt Nam cũng đang chịu tác động tương tự.

Cục trưởng Uông Việt Dũng nhấn mạnh, trên cơ sở quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc xem xét chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng nhiên liệu liên quan, gồm Sinopec, PetroChina và Tập đoàn Dầu khí Hải dương Quốc gia Trung Quốc (CNOOC), tiếp tục duy trì nguồn cung nhiên liệu hàng không đầy đủ, ổn định cho các nhà nhập khẩu của Việt Nam theo các hợp đồng đã ký kết.

“Sự hỗ trợ của Tổng cục Hàng không dân dụng Trung Quốc sẽ giúp các hãng hàng không của chúng tôi duy trì ổn định việc khai thác đến Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân hai nước”, ông Uông Việt Dũng khẳng định.

san bay noi bai siet an ninh cap do 1 trong cao diem nghi le 30 4 hinh anh 3
Cục Hàng không Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc duy trì nguồn cung nhiên liệu hàng không đầy đủ và ổn định cho các nhà nhập khẩu nhiên liệu hàng không của Việt Nam trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết.

Theo ước tính của Cục Hàng không Việt Nam, nhiên liệu bay hiện chiếm khoảng 35 - 40% tổng chi phí khai thác của các hãng hàng không. Trong kịch bản giá nhiên liệu duy trì quanh mức 200 USD/thùng, chi phí vận hành của doanh nghiệp có thể tăng thêm khoảng 40% so với giai đoạn trước khi xảy ra xung đột tại Trung Đông.

Xây dựng kịch bản điều hành vận tải hàng không

Trước diễn biến trên, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu xây dựng các kịch bản điều hành vận tải hàng không phù hợp với biến động giá nhiên liệu Jet A-1.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với các hãng hàng không, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), doanh nghiệp cảng hàng không, đơn vị cung ứng nhiên liệu và các bên liên quan đánh giá khả năng cung ứng nhiên liệu trong ngắn hạn, trung hạn.

Đồng thời, các đơn vị cần xây dựng phương án khai thác phù hợp về tần suất, mạng đường bay, bảo đảm duy trì hoạt động vận tải hàng không, sử dụng nhiên liệu tiết kiệm, hiệu quả và an toàn bay.

Phi Long/VOV.VN
Sân bay Nội Bài được xếp vào top 10 sân bay tốt nhất thế giới

VOV.VN - Năm 2026, Cảng HKQT Nội Bài ghi dấu mốc quan trọng khi tăng 8 bậc trong Top 100 sân bay tốt nhất thế giới và lần đầu lọt Top 10 toàn cầu nhóm sân bay 30-40 triệu khách, khẳng định vị thế ngày càng cao của hàng không Việt Nam.

Sân bay Nội Bài đón lượng khách “kỷ lục” ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

VOV.VN - Ngày 22/2/2026 (mùng 6 Tết), Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài ghi nhận sản lượng khai thác cao nhất trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi hàng vạn người dân đồng loạt quay trở lại Thủ đô để chuẩn bị cho nhịp sống và làm việc thường nhật.

Ngày 28 Tết, sân bay Nội Bài đón lượng khách kỷ lục hơn 116.000 lượt khách

VOV.VN - Ngày 15/2 (28 Tết), Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ghi nhận hơn 116.000 lượt hành khách, trở thành ngày cao điểm nhất trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với hoạt động khai thác diễn ra an toàn, thông suốt.

