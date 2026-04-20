Sân bay Nội Bài siết an ninh cấp độ 1 trong cao điểm nghỉ lễ 30/4

Ngày 20/4, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách chủ động kế hoạch đi lại khi sân bay triển khai biện pháp kiểm soát an ninh tăng cường cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Theo đó, để bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động vận tải hàng không trong thời gian cao điểm từ ngày 29/4 đến hết ngày 4/5, sân bay Nội Bài sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát an ninh theo quy định.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, trong dịp lễ lượng khách dự kiến tăng mạnh, việc siết chặt quy trình soi chiếu có thể khiến thời gian làm thủ tục kéo dài hơn bình thường. Hành khách được khuyến nghị có mặt tại sân bay ít nhất 2 giờ trước giờ khởi hành đối với chuyến bay nội địa và 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế.

Theo quy định kiểm soát cấp độ 1, tỷ lệ kiểm tra trực quan ngẫu nhiên đối với hành khách và hành lý sẽ tăng cao hơn ngày thường. Vì vậy, hành khách cần kiên nhẫn, hợp tác và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng an ninh hàng không.

Sân bay cũng lưu ý hành khách tự bảo quản hành lý cá nhân, tuyệt đối không nhận giữ hộ đồ của người lạ. Khi phát hiện hành lý vô chủ hoặc các dấu hiệu bất thường, cần thông báo ngay cho nhân viên hàng không hoặc lực lượng chức năng gần nhất.

Hiện nay, an ninh hàng không có 3 cấp độ tăng cường gồm cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Trong đó, cấp độ 1 là mức cảnh giác chủ động, thường được áp dụng vào các dịp lễ lớn hoặc sự kiện quan trọng. Đây là biện pháp dự phòng nhằm siết chặt an ninh, không phải tình huống khẩn cấp.

Ngành hàng không lo áp lực nhiên liệu bay

Liên quan đến hoạt động khai thác hàng không, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng vừa có thư gửi Tổng Cục trưởng Tổng cục Hàng không dân dụng Trung Quốc đề nghị hỗ trợ duy trì nguồn cung nhiên liệu bay trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Máy bay của các Hãng hàng không Việt Nam tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo nội dung thư, cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đã gây ra gián đoạn nghiêm trọng đối với chuỗi cung ứng dầu mỏ khu vực và thế giới, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các hãng hàng không do thiếu hụt nhiên liệu. Các hãng hàng không Việt Nam cũng đang chịu tác động tương tự.

Cục trưởng Uông Việt Dũng nhấn mạnh, trên cơ sở quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc xem xét chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng nhiên liệu liên quan, gồm Sinopec, PetroChina và Tập đoàn Dầu khí Hải dương Quốc gia Trung Quốc (CNOOC), tiếp tục duy trì nguồn cung nhiên liệu hàng không đầy đủ, ổn định cho các nhà nhập khẩu của Việt Nam theo các hợp đồng đã ký kết.

“Sự hỗ trợ của Tổng cục Hàng không dân dụng Trung Quốc sẽ giúp các hãng hàng không của chúng tôi duy trì ổn định việc khai thác đến Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân hai nước”, ông Uông Việt Dũng khẳng định.

Theo ước tính của Cục Hàng không Việt Nam, nhiên liệu bay hiện chiếm khoảng 35 - 40% tổng chi phí khai thác của các hãng hàng không. Trong kịch bản giá nhiên liệu duy trì quanh mức 200 USD/thùng, chi phí vận hành của doanh nghiệp có thể tăng thêm khoảng 40% so với giai đoạn trước khi xảy ra xung đột tại Trung Đông.

Xây dựng kịch bản điều hành vận tải hàng không

Trước diễn biến trên, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu xây dựng các kịch bản điều hành vận tải hàng không phù hợp với biến động giá nhiên liệu Jet A-1.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với các hãng hàng không, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), doanh nghiệp cảng hàng không, đơn vị cung ứng nhiên liệu và các bên liên quan đánh giá khả năng cung ứng nhiên liệu trong ngắn hạn, trung hạn.

Đồng thời, các đơn vị cần xây dựng phương án khai thác phù hợp về tần suất, mạng đường bay, bảo đảm duy trì hoạt động vận tải hàng không, sử dụng nhiên liệu tiết kiệm, hiệu quả và an toàn bay.