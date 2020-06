Sân bay Tân Sơn Nhất khai thác bình thường từ 17 giờ chiều nay

Liên quan đến sự cố máy bay Vietjet Air trượt khỏi đường băng Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) vào chiều ngày 14/6, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam khẳng định sân bay này mở lại khai thác trở lại từ 17 giờ chiều cùng ngày.

Vị trí máy bay Vietjet lao ra khỏi đường băng, tuy nhiên máy bay và toàn bộ hành khách, tổ bay đều an toàn sau sự cố.

Trước đó, chuyến bay mang số hiệu VJ322 của hãng hàng không Vietjet Air khởi hành lúc 11 giờ 23 phút từ Phú Quốc (Kiên Giang) đi Thành phố Hồ Chí Minh khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 12 giờ 10 phút, do bất ngờ bị ảnh hưởng của thời tiết mưa gió lớn tại khu vực sân bay, nên máy bay đã trượt ra ngoài mép đường cất hạ cánh 25L.



Ngay lập tức, lực lượng khẩn nguy tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã có mặt kịp thời và đưa được toàn bộ 217 hành khách cùng 8 thành viên phi hành đoàn vào nhà ga an toàn, không có ai bị thương. Hành khách cũng đã nhận hành lý trong nhà ga và ra về bình thường.

Theo lãnh đạo Cục Hàng không, đường cất hạ cánh 25L đã được tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác đưa máy bay ra khỏi vị trí sự cố về sân đỗ.

“Đường cất hạ cánh 25R đang đóng cửa để phục vụ công tác khảo sát, cải tạo nâng cấp sẽ được tạm dừng để thực hiện thủ tục đảm bảo 17 giờ chiều cùng ngày mở lại khai thác bình thường” - lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam khẳng định và cho biết thêm sau đó các chuyến bay đi và đến Tân Sơn Nhất sẽ được điều chỉnh, sắp xếp hoạt động bình thường trở lại.

Cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và hãng hàng không Vietjet Air điều tra nguyên nhân, giải quyết vụ việc theo quy định.

Đề cập đến việc các chuyến bay ảnh hưởng do sân bay Tân Sơn Nhất đóng cửa, hãng hàng không Vietnam Airlines thông tin dự kiến gần 165 chuyến bay của Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, VASCO) sẽ phải thay đổi giờ khai thác và chuyển hướng hạ cánh đến sân bay khác vì sự việc này.

Hãng bay này cũng xin gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm của hành khách bị ảnh hưởng do tình huống bất khả kháng trên.

“Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ sân bay Tân Sơn Nhất nên thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin từ các hãng hàng không,” đại diện Vietnam Airlines cho hay.

Trả lời về nguyên nhân ban đầu của sự cố máy bay hạ cánh trượt khỏi đường băng, đại diện Vietjet cho biết do ảnh hưởng của thời tiết mưa gió lớn tại khu vực sân bay, máy bay đã trượt ra ngoài mép đường băng. Máy bay và toàn bộ hành khách, tổ bay đều an toàn.

Hãng hàng không đã giải phóng toàn bộ hành khách và đang phối hợp với Cảng hàng không tập trung giải phóng đường băng; tình huống máy bay hạ cánh trượt khỏi đường băng do ảnh hưởng của thời tiết xấu, mưa lớn là tình huống có thể xảy ra trong ngành hàng không.

Bên cạnh đó, hãng hàng không Bamboo Airways điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay do sự cố dừng hoạt động Sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó Bamboo Airways dự kiến thay đổi giờ khai thác và sân bay hạ cánh của 25 chuyến bay do ảnh hưởng của tình trạng này.

Các hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ được Bamboo Airways hỗ trợ theo quy định. Bamboo Airways sẽ tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động của sân bay và cập nhật trong các bản tin tiếp theo./.