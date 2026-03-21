Sản phụ 60 tuổi sinh bé trai khỏe mạnh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Thứ Bảy, 21:23, 21/03/2026
VOV.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa thực hiện thành công ca mổ lấy thai cho sản phụ 60 tuổi - trường hợp thuộc nhóm nguy cơ rất cao và nhiều bệnh lý nền. Quá trình phẫu thuật diễn ra an toàn, em bé nặng 2,8kg, có sức khỏe và phản xạ tốt.

Sản phụ nhập viện khi thai 38 tuần 2 ngày, tình trạng toàn thân tạm ổn định nhưng có nhiều yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp mạn tính đang điều trị, đái tháo đường thai kỳ, cùng tiền sử phẫu thuật sản phụ khoa (mổ chửa ngoài tử cung và mổ tách dính buồng tử cung).

Theo các bác sĩ, ở độ tuổi 60, việc mang thai và sinh nở tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với hệ tim mạch, nội tiết và khả năng hồi phục của cơ thể. Các biến chứng có thể gặp gồm tai biến tim mạch, đột quỵ do tăng huyết áp, rối loạn đường huyết trong và sau mổ, băng huyết do tử cung co hồi kém, nhiễm trùng, hồi phục chậm… Đặc biệt, tiền sử phẫu thuật làm tăng nguy cơ dính, tổn thương mô và chảy máu trong quá trình phẫu thuật.

Em bé nặng 2,8kg chào đời vào đúng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, sức khỏe và phản xạ tốt

Trước khi phẫu thuật, các chỉ số sinh tồn của sản phụ được kiểm soát tương đối ổn định. Tuy nhiên, ê-kíp vẫn theo dõi chặt chẽ do đây là ca bệnh phức tạp, tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường.

Ca mổ do GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương trực tiếp thực hiện cùng ê-kíp gây mê hồi sức. Quá trình phẫu thuật diễn ra an toàn, em bé nặng 2,8kg chào đời vào đúng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, sức khỏe và phản xạ tốt. Sản phụ được theo dõi sát sau mổ.

Sản phụ 60 tuổi sinh bé trai khỏe mạnh

GS.TS Nguyễn Duy Ánh cho biết, ông đã từng mổ cho sản phụ 57 tuổi, đến sản phụ đặc biệt này, cả ê-kíp phẫu thuật đều vui mừng khi chị sinh con khỏe mạnh. “Đây là sản phụ gặp khá nhiều khó khăn để có thai. Chị đã bị chửa ngoài tử cung và bị cắt mất 1 bên phần phụ bên vòi tử cung, bị dính buồng tử cung do những lần sảy thai. Chúng tôi phải tách dính để chữa dính buồng tử cung cho chị. Bây giờ, chị đã thực sự có được hạnh phúc khi làm mẹ sinh được em bé khỏe mạnh. Xin chúc mừng sản phụ và gia đình!”, GS.TS Nguyễn Duy Ánh cho hay.

Ê-kíp phẫu thuật vui mừng khi sản phụ sinh con khỏe mạnh

Các chuyên gia cho biết, những trường hợp mang thai ở tuổi rất cao cần được theo dõi, quản lý thai kỳ tại các cơ sở y tế chuyên sâu, nhằm bảo đảm an toàn cho cả mẹ và thai nhi. Sau sinh, sản phụ vẫn cần được chăm sóc, theo dõi sát để phòng ngừa các biến chứng có thể xảy ra.

Kẹt xe ngày Tết, sản phụ sinh con ngay trên taxi

VOV.VN - Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, các cơ sở y tế tại Đồng Tháp tiếp nhận 1.292 lượt bệnh nhân, trong đó tai nạn và va quẹt giao thông chiếm 291 ca. Nhờ duy trì lực lượng ứng trực 24/24, ngành y tế đã kịp thời xử trí nhiều trường hợp, đặc biệt cấp cứu an toàn một sản phụ sinh rớt trên đường kẹt xe.

Thúy Ngà/VOV1
Tag: phụ sản ca mổ lấy thai ca mổ nhóm nguy cơ rất cao bệnh lý nền phẫu thuật em bé chào đời mang thai
Cấp cứu thành công sản phụ vỡ tử cung trong lần mang thai thứ 9

Dự kiến hỗ trợ 2 triệu đồng/phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Sao Việt 3/2: Ngô Thanh Vân bật khóc sau 5 tháng sinh con

