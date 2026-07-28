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VOV.VN - Sau bài đăng của một sản phụ phản ánh bị liệt hai chân sau ca sinh mổ tại bệnh viện Thanh Nhàn, vụ việc thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Người bệnh cho rằng việc theo dõi, xử trí chậm ảnh hưởng đến quá trình điều trị, trong khi bệnh viện khẳng định chưa phát hiện sai sót kỹ thuật trực tiếp.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_san-phu-phan-anh-liet-hai-chan-sau-sinh-mo-benh-vien-thanh-nhan-len-tieng.m3u8
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Từ khóa
Sản phụ phản ánh liệt hai chân sau sinh mổ, bệnh viện Thanh Nhàn lên tiếng
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2026-07/tiktok_san-phu-phan-anh-liet-hai-chan-sau-sinh-mo-benh-vien-thanh-nhan-len-tieng.m3u8
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