Sao Khuê 2026 ghi dấu bước chuyển của doanh nghiệp công nghệ Việt

Được tổ chức thường niên từ năm 2003, Giải thưởng Sao Khuê đã trở thành một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu của ngành công nghệ thông tin Việt Nam. Qua hơn 2 thập kỷ, giải thưởng không chỉ ghi nhận những sáng tạo công nghệ nổi bật mà còn góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

Năm nay, sau các vòng thẩm định, thuyết trình và chung tuyển, Ban giám khảo đã lựa chọn 123 nền tảng, dịch vụ và giải pháp số xuất sắc để trao giải. Trong đó, nhóm Kinh tế số và Giao dịch số chiếm số lượng lớn với 42 giải pháp; tiếp đến là 25 giải pháp thuộc nhóm Quản trị số và 18 giải pháp Công nghệ đột phá.

Lễ vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2026

Kết quả này phản ánh xu hướng tăng tốc chuyển đổi số mạnh mẽ trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán và thương mại điện tử. Theo đánh giá của Hội đồng chuyên môn, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đang từng bước làm chủ hạ tầng số, nền tảng ứng dụng và hệ sinh thái giao dịch số. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục là điểm nhấn nổi bật khi phần lớn các đề cử trong nhóm Công nghệ đột phá tập trung vào AI và tự động hóa thông minh.

Top 10 Sao Khuê 2026 ghi nhận sự hiện diện của cả các tập đoàn công nghệ lớn lẫn những doanh nghiệp tiên phong trong các lĩnh vực chuyên biệt như AI, FinTech, GovTech, an toàn thông tin và tự động hóa. Các giải pháp được vinh danh cho thấy doanh nghiệp công nghệ Việt đang chuyển từ mô hình cung cấp phần mềm đơn lẻ sang kiến tạo hạ tầng vận hành số cho nền kinh tế.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm công nghệ Việt lần đầu đạt đồng thời ba yếu tố: quy mô lớn, dữ liệu lớn và khả năng vận hành thời gian thực. Một số nền tảng ngân hàng số hiện phục vụ hơn 15 triệu người dùng thường xuyên, xử lý trên 2,7 tỷ giao dịch mỗi năm; trong khi nhiều nền tảng hành chính công đã tiếp nhận gần 1,8 triệu hồ sơ trực tuyến với tỷ lệ số hóa vượt 94%.

123 sản phẩm, dịch vụ và giải pháp số xuất sắc trải rộng trên 8 nhóm lĩnh vực được vinh danh tại Trao Giải thưởng Sao Khuê 2026

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ) đánh giá cao những sản phẩm, giải pháp được vinh danh năm nay, đồng thời khẳng định đây là minh chứng cho sự trưởng thành của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong quá trình làm chủ công nghệ, dữ liệu và nền tảng số.

Theo ông Lịch, Giải thưởng Sao Khuê không chỉ là hoạt động tôn vinh doanh nghiệp mà còn khẳng định vai trò nòng cốt của cộng đồng công nghệ số trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh AI đang trở thành động lực phát triển mới.

Cũng tại sự kiện, VINASA lần đầu công bố “Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026” - một hệ quy chiếu nhằm định vị năng lực công nghệ số quốc gia và xây dựng hệ sinh thái số minh bạch, đồng bộ.

Theo VINASA, bản đồ được xây dựng trong bối cảnh thị trường công nghệ phát triển nhanh với hàng nghìn sản phẩm, nền tảng phục vụ chuyển đổi số. Công cụ này không chỉ phản ánh bức tranh tổng thể của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam mà còn áp dụng mô hình đánh giá định lượng để xác định năng lực công nghệ, khả năng vận hành, giá trị thực tiễn và mức độ trưởng thành của từng sản phẩm, dịch vụ số.

Việc chuẩn hóa theo một hệ quy chiếu chung được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp xác định rõ vị trí, định hướng chiến lược phát triển phù hợp, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu xây dựng hệ thống đánh giá minh bạch và đồng bộ hơn cho ngành công nghệ số Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng Sáng lập VINASA cho rằng, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Nhiều giải pháp về AI, blockchain và điện toán đám mây do doanh nghiệp Việt phát triển đã tham gia các dự án, hợp đồng lớn tại Nhật Bản, châu Âu và Bắc Mỹ, góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm cung cấp dịch vụ số và đổi mới sáng tạo của khu vực.