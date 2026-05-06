Sập rạp cưới khi vừa mở "nhạc sàn", 3 người bị thương nhẹ ở Đắk Lắk

Thứ Tư, 12:02, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Rạp cưới ở Đắk Lắk bị sập tối 5/5 làm 3 người bị thương nhẹ, do dây neo buộc vào xe tải bị kéo khi xe di chuyển.

Ngày 6/5, lãnh đạo UBND xã Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn xảy ra sự cố sập rạp cưới khiến 3 người bị thương.

Rạp cưới bị sập khiến 3 người bị thương nhẹ.

Theo thông tin ban đầu, chiều 5/5, một gia đình tại thôn Tân Lập tổ chức tiệc chiêu đãi trước ngày cưới cho con trai, mời họ hàng và hàng xóm đến dự. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, khi đang mở nhạc sàn (nhạc DJ) thì rạp cưới lợp tôn bị đổ sập, làm 3 khách bị trầy xước.

Ông Nguyễn Thanh Cảnh, Trưởng thôn Tân Lập, cho biết nguyên nhân được xác định do dây neo rạp buộc vào xe tải của đơn vị tổ chức tiệc cưới lưu động. Khi chủ xe vô tình điều khiển phương tiện di chuyển, dây neo bị kéo khiến toàn bộ rạp sập xuống.

Rất may thời điểm xảy ra sự cố, phần lớn khách mời đã ra về, chỉ còn lại một số người ở lại nên thiệt hại không nghiêm trọng.

Sau sự việc, phía nhà hàng đã nhanh chóng dựng lại rạp mới để kịp tổ chức lễ cưới, rước dâu vào trưa 6/5, đồng thời hỗ trợ chi phí thăm khám cho những người bị thương.

Một số thiết bị đèn led hư hỏng.

Trước đó, ngày 11/5/2025, tại xã Trung Nam (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cũ) cũng xảy ra vụ hi hữu sập rạp cưới. Nguyên nhân là bị mưa giông và lốc xoáy làm đổ sập.

Chị Tô Thị Tam (chị gái của cô dâu) cho biết hôm nay gia đình tổ chức lễ cưới cho em gái Hoài Thu và chồng là chú rể Minh Tiến, trong lúc phía nhà hàng tiệc cưới đang soạn mâm cỗ thì một cơn mưa và giông lốc kéo tới khiến rạp cưới đổ sập.

Đám cưới của cô dâu và chủ rể được tổ chức với quy mô gần 400 khách mời. Dù sự việc không mong muốn xảy ra nhưng đám cưới vẫn được tổ chức rất vui vẻ và ấm áp.

Minh Minh/VTC News
