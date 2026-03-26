Sắp xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026, có nơi trên 38 độ C

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định: "Từ khoảng ngày 30/3 đến 2/4, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, cục bộ có nơi trên 38 độ C. Đáng chú ý, trong hai ngày 30-31/3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt 35-36 độ C, có nơi vượt 36 độ C. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026 tại các khu vực trên và đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm”.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp sẽ làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng ở các khu vực miền núi, nơi có nền nhiệt cao và thời tiết khô hanh kéo dài.

Ngoài ra, thời tiết nắng nóng còn có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như mất nước, kiệt sức, say nắng, thậm chí sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Trước khi đợt nắng nóng xuất hiện, thời tiết Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng trong hai ngày 28-29/3, khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong khi Tây Bắc Bộ đã xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Đại diện cơ quan khí tượng lưu ý, thời điểm giao mùa tiềm ẩn nhiều hình thái thời tiết cực đoan, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông.

Tại các khu vực khác, thời tiết phổ biến ngày nắng, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý, từ ngày 30/3 đến 2/4, khu vực từ TP Đà Nẵng đến phía đông tỉnh Đắk Lắk cũng có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp phòng tránh nắng nóng, hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, bổ sung đủ nước và theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết để ứng phó kịp thời.