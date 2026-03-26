中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sắp xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026, có nơi trên 38 độ C

Thứ Năm, 05:45, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026 được dự báo sẽ xuất hiện sớm từ cuối tháng 3, với nhiệt độ có nơi vượt 38 độ C tại Bắc Bộ và Trung Bộ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định: "Từ khoảng ngày 30/3 đến 2/4, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, cục bộ có nơi trên 38 độ C. Đáng chú ý, trong hai ngày 30-31/3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt 35-36 độ C, có nơi vượt 36 độ C. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026 tại các khu vực trên và đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm”.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp sẽ làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng ở các khu vực miền núi, nơi có nền nhiệt cao và thời tiết khô hanh kéo dài.

Ngoài ra, thời tiết nắng nóng còn có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như mất nước, kiệt sức, say nắng, thậm chí sốc nhiệt nếu tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Trước khi đợt nắng nóng xuất hiện, thời tiết Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Riêng trong hai ngày 28-29/3, khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; trong khi Tây Bắc Bộ đã xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Đại diện cơ quan khí tượng lưu ý, thời điểm giao mùa tiềm ẩn nhiều hình thái thời tiết cực đoan, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông.

Đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026 được dự báo sẽ xuất hiện sớm từ cuối tháng 3, với nhiệt độ có nơi vượt 38 độ C tại Bắc Bộ và Trung Bộ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân

Tại các khu vực khác, thời tiết phổ biến ngày nắng, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý, từ ngày 30/3 đến 2/4, khu vực từ TP Đà Nẵng đến phía đông tỉnh Đắk Lắk cũng có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp phòng tránh nắng nóng, hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, bổ sung đủ nước và theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết để ứng phó kịp thời.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: nắng nóng 2026 dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng Trung tâm KTTV Quốc gia nắng nóng diện rộng nhiệt độ trên 38 độ thời tiết Bắc Bộ cháy rừng nguy cơ cao say nắng sốc nhiệt biến đổi thời tiết giao mùa
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Ô TÔ - XE MÁY
PODCAST
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục