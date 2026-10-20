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Sạt lở bờ sông Tiền, 2 căn nhà ở Đồng Tháp bị cuốn trôi

Thứ Ba, 15:38, 20/10/2026
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VOV.VN - Sạt lở bờ sông Tiền tại xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp khiến 2 căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 4 căn khác bị ảnh hưởng, thiệt hại ước tính khoảng 140 triệu đồng. Lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản, cảnh báo khu vực nguy hiểm.

Tại bờ sông Tiền xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp vừa xảy ra sạt lở đất khiến 2 căn nhà bị đổ sụp hoàn toàn xuống sông và 4 căn khác bị ảnh hưởng.

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Khu vực xảy ra sạt lở 2 căn nhà dân bị nước cuốn trôi

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Long, vào khoảng 18h50 ngày 19/10, một vụ sạt lở bờ sông Tiền xảy ra tại khu vực thuộc ấp Tân Quới, xã Tân Long. Vụ sạt lở làm 2 căn nhà đổ sụp hoàn toàn, 4 hộ dân khác bị ảnh hưởng, ước tổng thiệt hại khoảng 140 triệu đồng.

Vị trí sạt lở cách bến đò An Long - Tân Quới (cũ) khoảng 385m về phía hạ nguồn. Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 20m, ăn sâu vào đất liền khoảng 10m. Khu vực này cách đường nhựa hơn 60m.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Long đã chỉ đạo lực lượng Quân sự, Công an, Ban Nhân dân ấp Tân Quới cùng người dân hỗ trợ di dời tài sản, vật dụng của các hộ dân và vật liệu xây dựng đến nơi an toàn trong đêm, nhằm hạn chế thiệt hại.

Lực lượng chức năng cũng đến hiện trường thăm hỏi, động viên các hộ bị ảnh hưởng, triển khai cảnh báo khu vực sạt lở và vận động người dân không đến gần vị trí nguy hiểm. Địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở; đồng thời. vận động 4 hộ dân còn bị ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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