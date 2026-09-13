Sạt lở đầu cồn Tam Hiệp, nguy cơ sụp xuống sông

Theo người dân địa phương, khoảng 60m bờ đê kết hợp đường dal tại khu vực đầu cồn đang xuất hiện nhiều vết nứt, nền đường bị sụp lún. Tình trạng này đe dọa hoạt động của Bến đò Tam Hiệp, nơi đưa khách từ cồn Tam Hiệp sang xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp, cùng nhiều nhà dân lân cận.

Ông Phạm Hoàng Anh, người dân sống gần khu vực sạt lở, cho biết: “Ở đầu cồn này, dấu hiệu nứt lâu rồi mà nay nặng luôn rồi. Nếu không khắc phục thì nguyên đường dal và con đê mới làm sẽ sạt lở xuống sông hết. Bây giờ sạt từ đoạn rồi, bến đò cũng có nguy cơ sụp đổ luôn, cây cầu phà mới làm bây giờ bị lún luôn. Việc đi lại của bến đò hiện vẫn bình thường nhưng nếu lún nhiều quá, nguy cơ sập cây cầu nữa thì ngưng nữa. Người dân đề nghị Nhà nước khắc phục, cồn này xây kè khép kín nhưng bỏ lại đoạn này, mình không hiểu?”.

Một đoạn bờ sông ven đầu cồn Tam Hiệp bị sụp lún, nguy cơ sạt lở xuống dòng nước

Đầu năm ngoái, tại khu vực gần Bến đò cồn Tam Hiệp cũng từng xảy ra sạt lở đất khiến bến đò bị sụp xuống dòng nước. Sau gần một năm phải dừng hoạt động, đến nay tình trạng sụp lún lại tái diễn, gây lo lắng cho người dân.

Trước đây, tỉnh Bến Tre cũ đã đầu tư 325 tỷ đồng thực hiện dự án nâng cấp, gia cố chống sạt lở đê bao cồn Tam Hiệp. Hầu hết bờ đê quanh cồn đã được xây dựng kè rọ đá kết hợp đường giao thông. Tuy nhiên, đoạn đầu cồn thuộc ấp Long Hiệp vẫn chưa được đầu tư khép kín.

Bến đò đầu cồn này đang bị đe dọa trước nguy cơ sạt lở đất

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long, thời gian qua do chưa có nguồn kinh phí nên đoạn bờ kè khép kín cồn Tam Hiệp chưa được xây dựng. Đoạn đang nguy cơ bị sạt lở vẫn chưa có phương án khắc phục.

Cồn Tam Hiệp nằm giữa dòng sông Cửa Tiểu, nền đất yếu, thường xuyên chịu tác động của sóng, gió và dòng chảy. Trong điều kiện mùa mưa bão, triều cường dâng cao, nguy cơ sạt lở, sụp lún tại khu vực đầu cồn càng đáng lo ngại.

Người dân mong muốn chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long sớm có giải pháp gia cố, khắc phục đoạn bờ sông này, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, nhà cửa, công trình giao thông và hoạt động của bến đò.