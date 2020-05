Sau 4 ngày nghỉ lễ: Số vụ tai nạn giao thông tăng, đua xe trái phép nhiều

Theo báo cáo, trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 và nghỉ cuối tuần, tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông giảm so với 4 ngày đầu nghỉ lễ năm 2019.