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Sau clip chủ nhà "quỵt" tiền phá dỡ công trình ở Hà Nội, chính quyền vào cuộc

Thứ Tư, 22:19, 07/10/2026
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VOV.VN - Sau 15 ngày phá dỡ công trình ở Hà Nội, đến khi đòi tiền công nhưng người được cho là chủ nhà cho rằng không thuê và không có hợp đồng, khiến đoạn video ghi lại cuộc tranh luận giữa hai bên gây xôn xao trên mạng xã hội.

Ngày 7/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cuộc đối thoại giữa một phụ nữ được cho là đại diện đơn vị phá dỡ công trình và người đàn ông được xác định là chủ nhà tại ngõ 55 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, Hà Nội.

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Hình ảnh người đàn ông được cho là chủ nhà và khu vực phá dỡ xong. Ảnh chụp màn hình.

Theo nội dung được chia sẻ, sự việc xảy ra ngày 4/10. Đoạn video sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của nhiều người. Trong đoạn video, người phụ nữ cho biết bà là người được thuê thực hiện việc phá dỡ công trình và cho rằng phía chủ nhà phải thanh toán tiền công sau khi công việc hoàn thành.

“Em là người thuê, giục chị đến đây làm. Chị phá cho em cả cái nhà. Bây giờ làm xong công trình rồi em lại không thanh toán tiền”, người phụ nữ nói trong đoạn video.

Người này cũng cho biết vẫn lưu giữ các tin nhắn trao đổi giữa hai bên liên quan đến việc phá dỡ công trình.

Tuy nhiên, người đàn ông xuất hiện trong đoạn video, được cho là chủ nhà, phủ nhận việc thuê đơn vị phá dỡ. Người này khẳng định đây là đất của mình và cho rằng bản thân không yêu cầu người phụ nữ đến thực hiện công việc.

“Chị tự ý vào nhà tôi phá dỡ, để xe ở đây và tôi không đồng ý”, người đàn ông nói.

Đáng chú ý, người đàn ông nhiều lần yêu cầu phía thực hiện phá dỡ xuất trình hợp đồng có chữ ký của mình.

“Hợp đồng đâu, hợp đồng có chữ ký tôi đâu... Tất cả việc làm đến bây giờ là do lỗi của chị”, người đàn ông nói trong đoạn video.

Theo thông tin được chia sẻ cùng đoạn video, việc phá dỡ công trình được thực hiện trong khoảng nửa tháng. Đến thời điểm xảy ra tranh cãi, công trình đã được phá dỡ hoàn toàn.

Công an có mặt, chính quyền phường đang giải quyết

Trong đoạn video, một cán bộ công an có mặt tại hiện trường và đặt câu hỏi với người đàn ông về việc tại sao không thông báo ngay khi công trình đang được phá dỡ mà đến khi công việc hoàn tất mới cho rằng mình không thuê phá dỡ.

“Sao lúc người ta phá dỡ không ra báo? Đến khi phá xong rồi mới bảo là không thuê?”, cán bộ công an hỏi.

Theo nội dung đoạn video được chia sẻ, người đàn ông không đưa ra câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này.

Vụ việc sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, các nội dung xuất hiện trên mạng xã hội mới phản ánh thông tin, lời trình bày của những người có mặt trong đoạn video và chưa phải là kết luận chính thức về trách nhiệm hoặc nghĩa vụ thanh toán giữa các bên.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND phường Tương Mai cho biết chính quyền địa phương đã nắm được thông tin và đang tiến hành giải quyết.

Chỉ huy Công an phường Tương Mai cũng cho biết sự việc xảy ra từ trước, sau đó được đăng tải trên mạng xã hội. Khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã có mặt để xử lý.

Hiện các thông tin liên quan đến việc thỏa thuận phá dỡ, người thuê thực hiện công việc, trách nhiệm của các bên cũng như khoản tiền công (nếu có) đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Phi Long/VOV.VN
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