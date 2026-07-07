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VOV.VN - Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, từ ngày 5 - 6/7, mưa lớn tại nhiều khu vực trên địa bàn Sơn La đã gây thiệt hại hơn 3,6 tỷ đồng, không có thiệt hại về người.
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Sau hoàn lưu bão số 1, Sơn La thiệt hại hơn 3,6 tỷ đồng
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2026-07/tiktok_sau_hoan_luu_bao_so_1_son_la_thiet_hai_hon_36_ty_dong.m3u8
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