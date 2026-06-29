Sét đánh núi Cao San, gần 3.500m² rừng phòng hộ ở Ninh Bình bị thiêu rụi

Tóm tắt

VOV.VN - UBND phường Tam Chúc (tỉnh Ninh Bình) vừa có báo cáo về vụ cháy rừng phòng hộ xảy ra tại khu vực núi Cao San, thuộc tổ dân phố Đoài. Đám cháy bùng phát từ tối 27/6 và tiếp tục tái bùng phát trong ngày 28/6/2026, khiến khoảng 3.000 - 3.500m² rừng bị ảnh hưởng, chủ yếu là thảm thực bì, cây bụi và cây leo.

