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VOV.VN - Sau mâu thuẫn liên quan đến đơn hàng trị giá hơn 2,3 triệu đồng, một nam shipper ở Tây Ninh bị nhiều người hành hung, dẫn đến nứt hộp sọ và phải nhập viện cấp cứu. Công an xã Phước Thạnh đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_shipper_bi_hanh_hung_sau_mau_thuan_khi_giao_hang_o_tay_ninh.m3u8
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Shipper bị hành hung sau mâu thuẫn khi giao hàng ở Tây Ninh
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2026-07/tiktok_shipper_bi_hanh_hung_sau_mau_thuan_khi_giao_hang_o_tay_ninh.m3u8
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