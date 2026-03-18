中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Siết bữa ăn học đường bằng “khung 10 bước”: Có đủ chặn rủi ro từ bếp đến bàn ăn?

Thứ Tư, 06:32, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hà Nội ban hành quy trình 10 bước khép kín cho bữa ăn bán trú, kỳ vọng bịt lỗ hổng an toàn thực phẩm học đường. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo hiệu quả phụ thuộc vào việc kiểm soát chặt thực phẩm đầu vào và giám sát thường xuyên. Điều phụ huynh quan tâm không chỉ là quy định, mà là việc thực hiện có đủ nghiêm?

Chuỗi kiểm soát khép kín có lấp đầy những khoảng trống lâu nay?

Quy trình 10 bước theo Hướng dẫn 01 của UBND TP Hà Nội được xem là bước đi quan trọng nhằm thiết lập một chuỗi kiểm soát khép kín đối với bữa ăn bán trú trong trường học. Từ khâu lập kế hoạch, lựa chọn nhà cung cấp, xây dựng thực đơn, chuẩn bị cơ sở vật chất, đến tiếp nhận, chế biến, chia suất ăn, tổ chức phục vụ, kiểm tra, giám sát và xử lý sự cố… tất cả đều được quy định cụ thể.

Điểm đáng chú ý là quy trình không chỉ dừng ở yêu cầu đảm bảo dinh dưỡng mà đặt trọng tâm vào kiểm soát an toàn thực phẩm và trách nhiệm của từng khâu. Lần đầu tiên, việc truy xuất nguồn gốc, công khai nhà cung cấp, cũng như cơ chế phối hợp giữa ngành giáo dục và y tế trong xử lý sự cố được nhấn mạnh như một yêu cầu bắt buộc.

Lần đầu tiên, việc truy xuất nguồn gốc, công khai nhà cung cấp, cũng như cơ chế phối hợp giữa ngành giáo dục và y tế trong xử lý sự cố

Việc chuẩn hóa này nhằm khắc phục thực trạng trước đây, khi mỗi trường triển khai một cách khác nhau, thiếu đồng bộ, dẫn đến những “khoảng trống” trong kiểm soát. Thực tế, không ít vụ việc liên quan đến bữa ăn học đường đã gây lo ngại trong dư luận.

Đơn cử vụ việc tại Trường Tiểu học Cự Khê (Hà Nội), khi phụ huynh phản ánh thực phẩm không đảm bảo chất lượng, quy trình chế biến thiếu minh bạch. Những sự việc như vậy cho thấy, dù nhiều trường đã nỗ lực kiểm soát, nhưng khi thiếu một quy trình chung và cơ chế giám sát chặt chẽ, rủi ro vẫn có thể xảy ra.

Đánh giá về quy trình mới, PGS.TS Bùi Thị Nhung, chuyên gia dinh dưỡng cho rằng đây là bước đi cần thiết, bởi trong lĩnh vực bữa ăn học đường, “chuẩn hóa” là yếu tố cốt lõi.

Theo bà, trước đây ở bậc tiểu học trở lên, các tiêu chuẩn dinh dưỡng chủ yếu mang tính khuyến nghị, chưa có tính bắt buộc cao. Vì vậy, khi được cụ thể hóa thành quy trình với từng bước rõ ràng sẽ giúp nhà trường có căn cứ để triển khai bài bản hơn.

Quy trình dù chặt chẽ đến đâu thì yếu tố quyết định vẫn nằm ở việc thực hiện (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, chuyên gia Bùi Thị Nhung cũng nhấn mạnh, quy trình dù chặt chẽ đến đâu thì yếu tố quyết định vẫn nằm ở việc thực hiện. Đặc biệt, khâu lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm được xem là “cửa ngõ” quan trọng nhất. Nếu đầu vào được kiểm soát tốt, có nguồn gốc rõ ràng, thì nguy cơ rủi ro sẽ giảm đáng kể.

Ngoài ra, việc xây dựng thực đơn, đảm bảo cân đối dinh dưỡng cũng là thách thức với nhiều trường, nhất là khi chưa có đội ngũ chuyên môn sâu. Điều này đòi hỏi phải có sự hỗ trợ, tập huấn để nâng cao năng lực tổ chức bữa ăn học đường.

Từ quy trình đến thực tế: siết chặt từng khâu, quy trách nhiệm cụ thể

Ở góc độ nhà trường, cô Nguyễn Phương Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Hưng) cho rằng việc ban hành quy trình 10 bước là rất cần thiết, giúp các trường có một “khung chuẩn” rõ ràng để đối chiếu, rà soát và hoàn thiện công tác tổ chức bữa ăn bán trú.

“Chúng tôi đánh giá đây là quy trình rất cụ thể, bao quát đầy đủ các khâu. Nhiều nội dung thực tế các trường đã làm từ trước, nhưng khi được chuẩn hóa thành quy trình chung thì sẽ giúp thống nhất và chặt chẽ hơn”, cô Hoa chia sẻ.

Cô Nguyễn Phương Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Tuy​

Theo cô Hoa, điều quan trọng nhất của quy trình không chỉ là các bước kỹ thuật, mà là việc xác định rõ trách nhiệm ở từng khâu. Khi mỗi bộ phận, cá nhân đều có vai trò cụ thể, việc kiểm soát sẽ không còn mang tính hình thức.

Tại Trường Tiểu học Vĩnh Tuy với gần 1.700 học sinh, công tác tổ chức bữa ăn bán trú được xây dựng bài bản ngay từ đầu năm học. Nhà trường rà soát kỹ lưỡng cơ sở vật chất, đảm bảo khu bếp đáp ứng yêu cầu vệ sinh, bố trí theo nguyên tắc một chiều để tránh nhiễm chéo.

Ở khâu lựa chọn nhà cung cấp, nhà trường chỉ ký hợp đồng với các đơn vị nằm trong danh sách đủ điều kiện do địa phương cung cấp, đồng thời thường xuyên đánh giá, kiểm tra định kỳ. “Đây là khâu chúng tôi đặc biệt coi trọng, bởi nếu nguồn thực phẩm đầu vào không đảm bảo thì các khâu phía sau dù có làm tốt cũng khó kiểm soát được rủi ro”, cô Hoa nhấn mạnh.

Trong quá trình tiếp nhận thực phẩm, nhà trường thực hiện kiểm tra hàng ngày với sự tham gia của nhiều bộ phận, từ ban giám hiệu, nhân viên y tế đến đại diện phụ huynh. Các tiêu chí kiểm tra không chỉ dừng ở số lượng mà còn bao gồm cảm quan, nguồn gốc, điều kiện vận chuyển.“Phụ huynh được mời tham gia giám sát luân phiên, trực tiếp kiểm tra và ký xác nhận. Điều này giúp tăng tính minh bạch và tạo sự yên tâm”, cô Hoa cho biết.

Khâu chế biến cũng được kiểm soát chặt chẽ. Nhà trường yêu cầu thực phẩm phải được sơ chế, nấu chín ngay trong ngày, đảm bảo vệ sinh, an toàn. Quy trình bếp một chiều được tuân thủ nghiêm ngặt, tách biệt thực phẩm sống và chín.

Sau khi hoàn thành bữa ăn, công tác vệ sinh, lưu mẫu thực phẩm và ghi chép sổ sách được thực hiện đầy đủ để phục vụ kiểm tra, truy xuất khi cần thiết. Theo cô Hoa, trong toàn bộ quy trình, không có khâu nào được phép chủ quan. “Chỉ cần lơ là ở một bước nhỏ, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể xảy ra ngay”, cô nói.

Ở góc độ phụ huynh, nhiều ý kiến cho rằng quy trình mới là tín hiệu tích cực, nhưng điều quan trọng là phải được thực hiện một cách thực chất. Chị Nguyễn Thu Hương (Đống Đa) chia sẻ: “Phụ huynh rất quan tâm bữa ăn bán trú nhưng lâu nay chủ yếu chỉ biết qua thực đơn. Việc công khai nguồn gốc thực phẩm, cho phụ huynh tham gia giám sát giúp yên tâm hơn, nhưng quan trọng vẫn là phải làm thật”.

Cùng quan điểm, anh Trần Minh Đức (Thanh Xuân) cho rằng: “Trẻ nhỏ phụ thuộc hoàn toàn vào nhà trường nên nếu kiểm soát lỏng lẻo sẽ rất rủi ro. Phụ huynh cần minh bạch và trách nhiệm rõ ràng. Khi thực đơn, nhà cung cấp được công khai, thậm chí cho kiểm tra đột xuất, niềm tin mới được củng cố”.

Rõ ràng, quy trình 10 bước đã tạo ra một “khung chuẩn” đầy đủ hơn cho bữa ăn học đường, từ kiểm soát đầu vào đến xử lý sự cố. Tuy nhiên, như nhiều chuyên gia và nhà trường thừa nhận, điểm then chốt không nằm ở việc có quy trình, mà ở cách thực hiện từng khâu trong thực tế. Bởi chỉ một mắt xích lỏng lẻo cũng có thể khiến toàn bộ quy trình trở nên vô nghĩa và niềm tin, một khi đã mất, sẽ rất khó để lấy lại.

Trường TH Cự Khê xin lỗi, chấm dứt hợp đồng suất ăn sau vụ "thịt ôi, trứng hỏng"

VOV.VN - Ngày 19/10, bà Nguyễn Thị Nam – Hiệu trưởng Trường tiểu học (TH) Cự Khê (Hà Nội) đã chính thức gửi lời xin lỗi tới toàn thể phụ huynh sau sự cố mất an toàn thực phẩm xảy ra tại bếp ăn bán trú của trường vào ngày 15/10. Sự việc được phát hiện khi phụ huynh phát hiện thịt bốc mùi và trứng cút ôi thiu, chảy nước.

 

Thu Hằng/VOV.VN
Tag: an toàn thực phẩm học đường bữa ăn bán trú quy trình 10 bước thực phẩm trường học kiểm soát thực thực phẩm học đường
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Chấn chỉnh bữa ăn học đường sau vụ học sinh ngộ độc thực phẩm ở Hưng Yên
Chấn chỉnh bữa ăn học đường sau vụ học sinh ngộ độc thực phẩm ở Hưng Yên

VOV.VN -Sở GD&ĐT Hưng Yên yêu cầu hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường.

Chấn chỉnh bữa ăn học đường sau vụ học sinh ngộ độc thực phẩm ở Hưng Yên

Chấn chỉnh bữa ăn học đường sau vụ học sinh ngộ độc thực phẩm ở Hưng Yên

VOV.VN -Sở GD&ĐT Hưng Yên yêu cầu hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường.

28 học sinh, giáo viên ở Bình Dương nhập viện: Không phải ngộ độc thực phẩm?

VOV.VN - Tối 21/3, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin, chưa đủ cơ sở để xác định nguyên nhân 28 học sinh, giáo viên trường Marie Curie nhập viện là do ngộ độc thực phẩm.

28 học sinh, giáo viên ở Bình Dương nhập viện: Không phải ngộ độc thực phẩm?

28 học sinh, giáo viên ở Bình Dương nhập viện: Không phải ngộ độc thực phẩm?

VOV.VN - Tối 21/3, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin, chưa đủ cơ sở để xác định nguyên nhân 28 học sinh, giáo viên trường Marie Curie nhập viện là do ngộ độc thực phẩm.

Sở ATTP TP.HCM nói về nạn “thân hữu” trong bếp ăn học đường

VOV.VN - Sáng 10/12, phiên chất vấn HĐND TP.HCM xoay quanh các vấn đề an toàn thực phẩm trong trường học, truy xuất nguồn gốc và thức ăn đường phố. Giám đốc Sở ATTP Phạm Khánh Phong Lan khẳng định ý thức cộng đồng và sự minh bạch trong lựa chọn thực phẩm là hàng rào quan trọng để bảo vệ sức khoẻ người dân.

Sở ATTP TP.HCM nói về nạn “thân hữu” trong bếp ăn học đường

Sở ATTP TP.HCM nói về nạn “thân hữu” trong bếp ăn học đường

VOV.VN - Sáng 10/12, phiên chất vấn HĐND TP.HCM xoay quanh các vấn đề an toàn thực phẩm trong trường học, truy xuất nguồn gốc và thức ăn đường phố. Giám đốc Sở ATTP Phạm Khánh Phong Lan khẳng định ý thức cộng đồng và sự minh bạch trong lựa chọn thực phẩm là hàng rào quan trọng để bảo vệ sức khoẻ người dân.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục