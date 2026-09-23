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Thứ Tư, 06:54, 23/09/2026

Sinh viên mới của ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc xoay xở chỗ ở, phương tiện đi học

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VOV.VN - Năm học 2026- 2027, ĐHQG Hà Nội đón hơn 17.000 sinh viên tại Hòa Lạc tạo nên nhu cầu lớn về chỗ ở và phương tiện đi lại. Không chỉ sinh viên năm thứ ba, năm thứ tư, ngay cả sinh viên năm nhất cũng có nhu cầu thuê trọ ngoài, trong khi khoảng cách từ nơi ở đến trường khiến xe máy vẫn là phương tiện phổ biến.
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Do ký túc xá không đáp ửng đủ nên các khu nhà trọ bên ngoài khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành lựa chọn của một bộ phận sinh viên. Không chỉ sinh viên năm thứ ba, năm thứ tư, sinh viên năm nhất cũng thuê trọ bên ngoài.
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Ghi nhận tại khu dân cư xung quanh Trung tâm Giáo dục quốc phòng (Đại học Quốc gia Hà Nội) tại xã Hòa Lạc những khu nhà trợ được đầu tư bài bản với đầy đủ tiện ích đáp ứng nhu cầu của sinh viên.
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Một khu nhà ở sinh viên.
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Đang là sinh viên năm thứ ba ngành Sư phạm Toán, Đỗ Diệu Linh cho biết em mới thuê trọ bên ngoài được khoảng một tháng. Theo nữ sinh, việc thuê trọ bên ngoài được nhiều sinh viên lựa chọn vì thuận tiện cho sinh hoạt. "Em mới ở trọ được một tháng, giá thuê 3,6 triệu đồng/tháng, ở hai người. Điện nước và tiền dịch vụ tính riêng. Em chỉ ở khoảng 2-3 ngày mỗi tuần, thấy cũng được. Các bạn thuê trọ ở đây nhiều vì tiện", Linh nói.
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Theo chia sẻ của Linh, sinh viên năm thứ ba, năm thứ tư có thể gặp khó khăn khi tìm chỗ ở trong ký túc xá. Sinh viên năm nhất được ưu tiên hơn, trong khi sinh viên năm thứ hai còn tùy từng đối tượng và chính sách.
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Khoảng cách từ nơi ở đến trường là một trong những vấn đề sinh viên phải cân nhắc khi thuê trọ. Việc đi lại chủ yếu bằng cách đi bộ hoặc đi xe máy. 
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Trong khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội các điểm thuê xe máy điện được bố trí thuận tiện cho sinh viên di chuyển từ điểm xe buýt đến giảng đường.
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Sinh viên có thể chủ động tải phần mềm thuê xe điện 5000 đồng/10 phút để đến giảng đường.
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Nguyễn Thị Quỳnh Anh, sinh viên năm nhất, cũng đang thuê trọ bên ngoài. Nữ sinh cho biết điều kiện sinh hoạt tại nơi ở đáp ứng khá đầy đủ nhu cầu, nhưng khoảng cách từ chỗ trọ đến trường khoảng 5-6 km. 
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Quỳnh Anh và nhiều sinh viên khác sử dụng xe máy xăng đến trường. Đây cũng là phương tiện thuận tiện với những sinh viên thuê trọ cách xa khu giảng đường. Theo nữ sinh, nhà trường vẫn cho phép xe máy xăng hoạt động nhưng sinh viên phải đăng ký với nhà trường.
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Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc có các tuyến xe buýt kết nối với khu vực trung tâm Hà Nội, trong đó có tuyến 71, 74, 88, 107, E06TC và E07TC. Đây là một trong những lựa chọn dành cho sinh viên không sử dụng phương tiện cá nhân.
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Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết đã làm việc với Sở Giao thông và các đơn vị liên quan để tăng cường các tuyến xe buýt từ Bến xe Mỹ Đình và các đầu mối khác lên Hòa Lạc, đồng thời bố trí thêm các tuyến phục vụ sinh viên trong nội đô phục vụ nhu cầu di chuyển của sinh viên.
Đ. Hưng- Lê Hải- Sỹ Thành/VOV.VN
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