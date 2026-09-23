Sinh viên mới của ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc xoay xở chỗ ở, phương tiện đi học

VOV.VN - Năm học 2026- 2027, ĐHQG Hà Nội đón hơn 17.000 sinh viên tại Hòa Lạc tạo nên nhu cầu lớn về chỗ ở và phương tiện đi lại. Không chỉ sinh viên năm thứ ba, năm thứ tư, ngay cả sinh viên năm nhất cũng có nhu cầu thuê trọ ngoài, trong khi khoảng cách từ nơi ở đến trường khiến xe máy vẫn là phương tiện phổ biến.