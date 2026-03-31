Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu rà soát đầu mối cung cấp thực phẩm cho các trường học

Thứ Ba, 16:32, 31/03/2026
VOV.VN - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường, các đơn vị trường học về tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn Thành phố.

Để khắc phục các tồn tại, bất cập, nâng cao hiệu quả quản lý và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong trường học, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các phường, xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú; kiểm tra, xác minh thông tin về nhà cung cấp, nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đề nghị các xã, phường chủ động cảnh báo nguy cơ, xử lý sự cố an toàn thực phẩm, điều tra ngộ độc thực phẩm tại trường học theo quy định; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ xử lý kịp thời các tình huống phát sinh theo thẩm quyền. Tổ chức rà soát, đánh giá lại các đầu mối, cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh thuộc phạm vi quản lý.

so gd-Dt ha noi yeu cau ra soat dau moi cung cap thuc pham cho cac truong hoc hinh anh 1
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn dịch xảy ra tại Hà Nội. Từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn).

Đối chiếu hồ sơ pháp lý, điều kiện an toàn thực phẩm, năng lực cung ứng, điều kiện vận chuyển, truy xuất nguồn gốc và lịch sử chấp hành quy định của các đơn vị cung cấp để kịp thời chấn chỉnh, thay thế hoặc kiến nghị xử lý đối với các trường hợp không bảo đảm yêu cầu.

Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD-ĐT rà soát toàn bộ quy trình nội bộ về tổ chức bữa ăn bán trú từ khâu xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhà cung cấp đến khâu phục vụ và xử lý sự cố; kịp thời sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với điều kiện thực tế. Rà soát lại toàn bộ đầu mối cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, nước uống, sữa và suất ăn phục vụ học sinh. Kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy tờ đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hợp đồng, hồ sơ nhân sự, khám sức khỏe và chứng từ truy xuất nguồn gốc; chỉ tiếp tục ký kết đối với các đơn vị đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Thực hiện nghiêm việc kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn, ghi chép sổ giao nhận hằng ngày và theo dõi vệ sinh khu vực bếp ăn. Kiểm soát chặt chẽ khâu tiếp nhận nguyên liệu, kiên quyết không tiếp nhận thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm chất lượng.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các trường niêm yết công khai thực đơn, định lượng món ăn, danh sách nhà cung cấp và thông tin nguồn gốc thực phẩm theo quy định. Kiện toàn ban quản lý bữa ăn bán trú và tổ tự giám sát an toàn thực phẩm có sự tham gia của cha mẹ học sinh để tăng cường giám sát độc lập.

Khi phát hiện vi phạm hoặc nghi ngờ có nguy cơ mất an toàn thực phẩm, phải khẩn trương tạm dừng tiếp nhận và sử dụng nhà cung cấp liên quan để kiểm tra; đồng thời báo cáo ngay UBND phường/xã, cơ quan y tế địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Tag: sở gd-đt hà nội thịt lợn bẩn vụ 300 tấn thịt lợn bệnh trường học bếp ăn bán trú
Tin liên quan

Phát hiện vụ giết mổ, mua bán thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Cần Thơ
VOV.VN - Hôm nay 15/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện một cơ sở giết mổ gia súc có giết mổ lợn bị dịch tả lợn châu Phi.

Nóng 24h: Lần đầu Nghệ An khởi tố vụ án buôn bán thịt lợn nhiễm dịch tả lợn
VOV.VN - Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố Nguyễn Thị Mai (43 tuổi) vì buôn bán gần 4 tạ thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi. Đây là vụ án hình sự đầu tiên tại địa phương liên quan đến hành vi trên, gây rúng động dư luận giữa lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Khởi tố đối tượng bán thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi tại Nghệ An
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một phụ nữ 43 tuổi, trú tại xã Vạn An, huyện Nam Đàn (cũ), về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

