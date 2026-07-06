Sở GD&ĐT Hà Tĩnh khẳng định chưa thấy dấu hiệu bất thường với 15 điểm 10 môn Toán

Tóm tắt

VOV.VN - Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho biết, qua rà soát, kiểm tra ban đầu chưa thấy dấu hiệu bất thường đối với kết quả môn Toán tại một phòng thi ở điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, nơi có 15/22 thí sinh đạt điểm 10 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

