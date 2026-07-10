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Sở GD&ĐT Quảng Trị họp khẩn về phản ánh tiêu cực tại điểm thi THPT Lê Trực

Thứ Sáu, 11:06, 10/07/2026
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VOV.VN - Sáng 10/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức họp khẩn để kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh trên mạng xã hội về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng có nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

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Thông tin phản ánh tiêu cực trên mạng xã hội

Theo nội dung các bài đăng, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên Hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài. Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận và chia sẻ của nhiều tài khoản trên mạng xã hội.

Ngay sau khi nhận được phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã báo cáo nhanh vụ việc và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh. Hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành xác minh thông tin vụ việc dư luận phản ánh.

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Điểm thi trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, sở đang rà soát toàn diện, nghiêm túc tất cả các khâu kỳ thi, ở tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh; đặc biệt tại các điểm thi có dư luận, thông tin phản ánh, nghi ngờ có hiện tượng tiêu cực, gian lận trong thi cử. Theo bà Lê Thị Hương, nếu phát hiện các hành vi vi phạm sẽ xử lý theo thẩm quyền và đề nghị cơ quan thẩm quyền xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật; sai đến đâu xử lý đến đó, tuyệt đối không dung túng, bao che cho bất cứ sai phạm nào, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh.

“Thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với cơ quan Công an và các đơn vị chuyên môn để kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình liên quan công tác tổ chức thi trên địa bàn tỉnh nói chung và đặc biệt là kết quả kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực. Tinh thần bây giờ nếu như có vấn đề gì liên quan thì sẽ xử lý nghiêm tất cả, không có một vùng nào cấm, quan điểm sai đến đâu xử lý đến đó”, bà Hương cho biết.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
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