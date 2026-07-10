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VOV.VN - Sáng 10/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức họp khẩn để kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh trên mạng xã hội về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, xã Tuyên Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_so-gddt-quang-tri-hop-khan-ve-phan-anh-tieu-cuc-tai-diem-thi-thpt-le-truc.m3u8
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Từ khóa
Sở GD&ĐT Quảng Trị họp khẩn về phản ánh tiêu cực tại điểm thi THPT Lê Trực
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2026-07/tiktok_so-gddt-quang-tri-hop-khan-ve-phan-anh-tieu-cuc-tai-diem-thi-thpt-le-truc.m3u8
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