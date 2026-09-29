Sở Y tế TP.HCM xác minh vụ bệnh nhân tử vong sau thẩm mỹ

Trước đó, ngày 21/9, Sở Y tế TP.HCM tiếp nhận báo cáo của Bệnh viện Nhân dân Gia Định về trường hợp người bệnh W.D.J., sinh năm 1961, quốc tịch Australia. Người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định ngày 20/9 trong tình trạng nặng sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Quốc tế City.

Bệnh viện Quốc tế City (Ảnh: từ website bệnh viện)

Theo hồ sơ và báo cáo của Bệnh viện Quốc tế City, ngày 4/9, người bệnh được phẫu thuật treo sa trễ kết hợp đặt túi ngực và xuất viện ngày 5/9.

Ngày 9/9, người bệnh tiếp tục nhập viện để thực hiện hút mỡ vùng bụng, hai bên hông, eo và tạo hình thành bụng. Hồ sơ ghi nhận người bệnh có một số yếu tố nguy cơ gồm tăng huyết áp, béo phì và ngưng thở khi ngủ, có sử dụng máy CPAP tại nhà.

Trong quá trình theo dõi sau phẫu thuật, người bệnh xuất hiện khó thở, chướng bụng và đau tăng dần. Qua thăm khám, đánh giá, người bệnh được phát hiện thủng túi thừa đại tràng sigma, viêm phúc mạc khu trú và được phẫu thuật cấp cứu ngày 19/9.

Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh tiếp tục diễn biến nặng. Bệnh viện Quốc tế City đã hội chẩn với ê-kíp Bệnh viện Nhân dân Gia Định, triển khai hồi sức tích cực và can thiệp VV-ECMO tại giường.

Người bệnh sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Tuy nhiên, dù được tích cực điều trị, người bệnh không qua khỏi và tử vong ngày 22/9.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức họp hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện hồ sơ bệnh án, diễn biến lâm sàng và quá trình điều trị. Sở cũng yêu cầu mời các chuyên gia trong lĩnh vực ngoại khoa và phẫu thuật thẩm mỹ tham gia đánh giá, tư vấn chuyên môn.

Trên cơ sở kết quả báo cáo và đánh giá, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, Sở Y tế sẽ xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Sở cũng sẽ phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Từ trường hợp này, Sở Y tế lưu ý phẫu thuật thẩm mỹ là hoạt động khám bệnh, chữa bệnh có can thiệp phẫu thuật, có thể phát sinh nguy cơ, biến chứng liên quan đến phẫu thuật, gây mê hồi sức và tình trạng sức khỏe của từng người bệnh.

Đối với người có bệnh nền hoặc yếu tố nguy cơ như béo phì, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, hô hấp, việc khai thác đầy đủ tiền sử và đánh giá toàn diện sức khỏe trước phẫu thuật có vai trò quan trọng trong lựa chọn chỉ định, phương pháp can thiệp phù hợp và bảo đảm an toàn.

Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ rà soát, cập nhật và hoàn thiện quy trình chuyên môn về đánh giá trước phẫu thuật, chỉ định và phương pháp phẫu thuật, gây mê hồi sức, theo dõi hậu phẫu, xử trí cấp cứu, hội chẩn, chuyển tuyến và tư vấn, giải thích cho người bệnh, thân nhân.

Các cơ sở cần đặc biệt lưu ý đánh giá đầy đủ yếu tố nguy cơ trước phẫu thuật, theo dõi chặt chẽ diễn biến hậu phẫu để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường; chủ động hội chẩn và chuyển người bệnh đến cơ sở có năng lực chuyên môn phù hợp khi tình trạng vượt khả năng xử trí.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định chuyên môn và bảo đảm an toàn người bệnh tại các cơ sở thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ; kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm theo quy định.