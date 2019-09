Sóc Trăng ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông, bờ biển nguy hiểm

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông nguy hiểm trên địa bàn tỉnh.

Sạt lở bờ sông tại Sóc Trăng diễn biến phức tạp.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông nguy hiểm gồm các đoạn bờ kênh Thạnh Mỹ thuộc ấp Hòa Tần, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên. Sạt lở bờ sông rạch Mọp, rạch Mương Điều, rạch Củi, xã Song Phụng; sông Saintard, xã Long Đức; rạch Mây Hắt, xã Phú Hữu; rạch Vàm Thép, rạch Mây Hắt, xã Hậu Thạnh thuộc huyện Long Phú. Các đoạn sạt lở bờ sông Hậu, khu dân cư Xóm Đáy, ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung. Sạt lở bờ sông Mỹ Thanh, khu vực ấp Phạm Kiểu, hạ lưu cống Vàm Trà Nho, ấp Tân Tĩnh, xã Vĩnh Hiệp thuộc thị xã Vĩnh Châu.

Trên địa bàn huyện Kế Sách, các đoạn sạt lở bờ sông Cái Côn, xã Thuận Hòa; kênh An Mỹ, xã Nhơn Mỹ; kênh số 1, xã Ba Trinh, Kế An và Kế Thành; rạch Vọp thuộc xã Trinh Phú và bờ sông Hậu thuộc xã An Lạc Tây.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng yêu cầu sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình, diễn biến sạt lở và khắc phục khẩn cấp. Các địa phương phối hợp với các ngành liên quan triển khai cắm biển báo, khoanh vùng sạt lở bờ sông để cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm. Khẩn trương lập phương án xử lý cấp bách tình trạng sạt lở. Tuyên truyền, phổ biến tình trạng sạt lở bờ sông nguy hiểm, khắc phục, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân cũng như chuẩn bị phương án sẵn sàng huy động lực lượng, vật tư phương tiện để hỗ trợ nhân dân di dời và ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng đã ban hành quyết định công bán tình huống khẩn cấp khu vực sạt lở bờ biển đặc biệt nguy hiểm, đoạn từ giáp ranh tỉnh Bạc Liêu đến cống số 4 thuộc xã Lai Hòa, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu./.