Sóc Trăng bị ảnh hưởng triều cường, mực nước xấp xỉ báo động 3

Ông Nguyễn Văn Đắc, Trưởng phòng nông nghiệp và PTNT huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, cho biết, mặc dù mới đợt triều cường của rằm tháng 8 âm lịch, nhưng qua ghi nhận tại huyện, mực nước dâng khá cao, xấp xỉ báo động 3.

Huyện Cù Lao Dung có khoảng 5 ngàn ha diện tích trồng cây ăn trái, gần 3.000 ha trồng rau màu và khoảng 2.700 ha đất trồng mía cùng hơn 4.000 ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Đây cũng là một trong những địa phương hàng năm phải chịu tác động mạnh từ các đợt triều cường dâng do địa hình thấp, bao quanh bởi sông nước. Đặc biệt, huyện có chiều dài đê sông lên đến hơn 80 km, đê biển 17km và 360 con kênh, rạch chằng chịt, tuyến bờ bao trong dân tương đương 1.000 km.

Huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) gia cố điểm xung yếu để ưng phó với triều cường dâng

Qua công tác kiểm tra, khảo sát thực tế các điểm xung yếu để ứng phó với triều cường, huyện Cù Lao Dung có 16 điểm xung yếu trên địa bàn các xã An Thạnh Tây, An Thạnh Đông, An Thạnh 3 và An Thạnh Nam. Hiện nay có 6 điểm đã được huyện cơ bản thi công gia cố, khắc phục hoàn thành, 10 điểm còn lại đang được Chi Cục Thủy lợi tỉnh hỗ trợ và dự kiến sẽ thi công hoàn thành trong tháng 10 này.

Ông Nguyễn Văn Đắc cho biết thêm, để chủ động ứng phó kịp thời ảnh hưởng của triều cường, huyện Cù Lao Dung chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác khảo sát thực tế các điểm xung yếu, nhất là các tuyến đê sông, bờ bao, đê bao chưa đảm bảo an toàn, công trình đường giao thông có cao trình thấp, tuyến đê chưa khép kín… để thực hiện việc gia cố, bồi trúc, chủ động khắc phục, ứng phó kịp thời, hướng tới đảm bảo ổn định cho sản xuất và đời sống của người dân.

“Huyện cũng đề nghị các địa phương, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, đội xung kích phòng, chống thiên tai ở các xã tổ chức trực ban 24/24, huyện cũng dự báo đưa ra khung thời gian, thời điểm nào triều cường sẽ lên cao, thì để nghị xã sẽ bố trí các tổ để phân chia địa bàn ra, rồi đi rà soát, đi kiểm tra. Với cách làm như vậy thì các xã sẽ kịp thời phát hiện những điểm xung yếu trên địa bàn xã để có giải pháp ứng phó nhanh nhất”, ông Đắc cho hay.

Huyện Cù Lao Dung đắp đập ngăn triều cường bảo vệ sản xuất, đời sống của người dân

Trước đợt triều cường hằng năm, ngành chức năng của huyện Cù Lao Dung luôn chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp ứng phó, bên cạnh đó, là sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh trong xây dựng các công trình phòng chống thiên tai.

Ngoài ra, huyện cũng tăng cường tuyên truyền và đưa ra những cảnh báo về triều cường để giúp người dân có sự chủ động trong ứng phó. Nhờ vậy mà vài năm trở lại đây, tình trạng sạt lở, vỡ đê, bờ bao tại huyện cũng giảm mạnh, qua đó, giúp giảm thiểu sức tác động của triều cường đến kinh tế, đời sống, sản xuất của người dân.