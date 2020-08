Sơn La tăng cường hơn 300 cán bộ, chiến sỹ về cơ sở

Công an tỉnh Sơn La vừa đưa hơn 300 cán bộ, chiến sỹ tăng cường xuống cơ sở đảm bảo an ninh trật tự đợt 2, năm 2020 cho 12/12 huyện, thành phố của tỉnh.



Hơn 300 cán bộ, chiến sỹ được tăng cường về cơ sở trong đợt này

Việc tăng cường lực lượng Công an xuống cơ sở dịp này là nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kép: Vừa đấu tranh phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn, vừa góp phần phòng chống dịch bệnh Covid -19.



Tính đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Sơn La đã bố trí, tăng cường gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 100% các xã, thị trấn trong toàn tỉnh; hoàn thành việc bố trí, đảm bảo ít nhất 5 cán bộ Công an chính quy trên 1 xã theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an.



Theo lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La, ra quân tăng cường cán bộ xuống cơ sở bảo đảm an ninh trật tự là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của lực lượng, thể hiện rõ phương châm “3 bám, 4 cùng” với nhân dân, tinh thần “Vì nước quên thân, Vì dân phục vụ”; quyết tâm giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân./.