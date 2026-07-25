Sốt xuất huyết tăng mạnh, nhiều người dân Đắk Lắk vẫn lơ là, chủ quan

Cùng với những khó khăn về nhân lực, trang thiết bị và kinh phí phòng dịch ở cơ sở, nguy cơ dịch bùng phát trên diện rộng đang hiện hữu. Những ngày này, Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) luôn trong tình trạng quá tải, với phần lớn bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Đang chăm sóc cháu ngoại 6 tuổi điều trị sốt xuất huyết tại đây, ông Y Noel Byă, trú xã Ea K’tur, cho biết cháu sốt cao liên tục hơn một tuần nay. Ban đầu, gia đình tự mua thuốc hạ sốt cho cháu uống nhưng không hiệu quả. Chỉ đến khi bệnh kéo dài và có dấu hiệu nặng hơn, gia đình mới đưa cháu nhập viện điều trị.

Mỗi ngày, Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), ghi nhận trên 40 ca mắc sốt xuất huyết.

“Cháu bị sốt nóng, sốt cao, đo nhiệt kế lên tới 40 độ C. Đến khoảng 2 giờ sáng cùng ngày đo vẫn 40 độ, cháu vẫn sốt cao nên gia đình đưa lên bệnh viện điều trị rồi nhập viện luôn", ông Y Noel nói.

Tương tự, cháu Phùng Lê Gia Phú nhập viện sau gần một tuần sốt cao. Cháu cho biết trước khi mắc bệnh thường ngủ không mắc màn, lớp học thêm cũng có nhiều muỗi.

Bác sĩ Trần Thị Thúy Minh, Trưởng khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, mỗi ngày khoa tiếp nhận hơn 40 bệnh nhi mắc sốt xuất huyết, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn bệnh nhân từ 1 đến dưới 15 tuổi, trong đó không ít trường hợp nhập viện muộn với biểu hiện sốt cao kéo dài, co giật hoặc có dấu hiệu cảnh báo biến chứng. Theo bác sĩ Minh, để phòng sốt xuất huyết hiệu quả, người dân cần loại bỏ muỗi khỏi môi trường sống và chủ động tiêm vaccine cho trẻ, thậm chí cả người lớn.

“Biện pháp phòng bệnh chủ động nhất là tiêm phòng vaccine. Hiện nay, chúng ta đã có vaccine phòng, chống sốt xuất huyết khá an toàn và hiệu quả cho trẻ em và cả người lớn. Trường hợp mà chưa tiêm vaccine thì cũng cần giáo dục trẻ tránh sinh hoạt, làm việc hay chơi đùa ở những nơi có nhiều muỗi đốt. Và nếu trẻ không may bị mắc thì cần sớm đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, chẩn đoán, phân loại và điều trị kịp thời", bác sĩ Minh khuyến cáo.

Việc phun hóa chất gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao do thường xuyên xảy ra tình trạng sáng phun, chiều đã có mưa.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận gần 2.500 ca mắc sốt xuất huyết tại 102 xã, phường, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Các ổ dịch lớn tập trung tại xã Ea Na, Ea Drăng, Ea Súp, Phú Hòa 1 và phường Buôn Ma Thuột. Bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc CDC tỉnh Đắk Lắk, cho biết số ca mắc tăng xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó đáng lo ngại nhất là sự chủ quan của một bộ phận người dân. Nhiều gia đình chưa duy trì việc vệ sinh môi trường, loại bỏ dụng cụ chứa nước hay phối hợp với ngành y tế trong xử lý ổ dịch. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch ở cơ sở cũng gặp không ít khó khăn. Thời tiết mưa nắng thất thường làm giảm hiệu quả phun hóa chất; nhiều trạm y tế thiếu máy phun chuyên dụng, phải chờ hỗ trợ từ tuyến trên; nguồn kinh phí mua hóa chất và trang thiết bị còn hạn chế.

Để phòng, chống sốt xuất huyết hiệu quả, ngành Y tế Đắk Lắk khuyến cáo người dân thường xuyên diệt lăng quăng, bọ gậy, không để nước đọng trong các vật dụng chứa nước.

Theo bác sĩ Phúc, ngành y tế đã yêu cầu các trạm y tế xã, phường chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư theo phương châm "4 tại chỗ"; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy và chủ động tham mưu địa phương bổ sung kinh phí để duy trì hoạt động phòng chống dịch.

“Chúng tôi đã chỉ đạo Trạm y tế các xã, phường phải sẵn sàng với phương châm 4 tại chỗ. Khi nào vượt quá khả năng thì báo cáo Sở Y tế tỉnh, các Trung tâm Y tế để hỗ trợ ngay. Tuyên truyền, vận động người dân tự vệ sinh nhà cửa và môi trường sống xung quanh", bác sĩ Phúc nhấn mạnh.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm có thể phòng ngừa hiệu quả, nhưng chỉ khi mỗi người dân thay đổi nhận thức và hành động. Trong bối cảnh số ca mắc tiếp tục gia tăng tại Đắk Lắk, việc chủ động diệt lăng quăng, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, phòng tránh muỗi đốt, tiêm vaccine theo khuyến cáo và đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ không chỉ bảo vệ bản thân mà còn góp phần ngăn chặn dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng.