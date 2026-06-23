Sự thật phía sau “bài văn điểm 10” gây xôn xao mạng xã hội

“Bài văn điểm 10” gây sốt mạng

Trên nhiều fanpage và hội nhóm, bài viết được chia sẻ kèm những lời giới thiệu đầy cảm xúc: “Bài văn điểm 10”, “bài thi của thủ khoa”, “bài làm xuất sắc nhất kỳ thi năm nay”. Một số trang thậm chí còn giật tít: “Bài văn không biết Steve Jobs là ai! Nhưng thực sự bài viết của em quá xuất sắc…”. Những dòng giới thiệu này nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, khiến nhiều người mặc nhiên tin rằng đây là bài làm của thí sinh vừa tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên, theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 1/7 mới công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 trên toàn quốc. Như vậy, ở thời điểm hiện tại chưa thể có bất kỳ kết luận chính thức nào về điểm số của thí sinh. Việc khẳng định một bài viết là “bài văn điểm 10” hay “bài thi của thủ khoa” là không có cơ sở.

Trang Facebook cá nhân của ông Trương Đình Nam – tác giả bài viết gây xôn xao mạng xã hội, được nhiều người nhầm tưởng là “bài văn điểm 10” của thí sinh

Không chỉ bất hợp lý về thời điểm công bố điểm thi, nhiều giáo viên còn chỉ ra sự sai lệch so với yêu cầu đề thi. Câu nghị luận xã hội năm nay yêu cầu thí sinh viết một đoạn văn khoảng 200 chữ, tối đa 2 điểm. Trong khi đó, bài viết đang lan truyền dài tới hàng nghìn chữ, mang tính nghị luận cá nhân hơn là bài làm trong phòng thi.

Tài khoản Hà Vân Anh nhận xét: “Câu này yêu cầu viết đoạn văn nên không thể có chuyện học sinh xuất sắc viết thành bài văn như vậy. Và điểm còn chưa công bố. Công tác chấm thi vẫn chưa xong.”

Đồng quan điểm, chị Lan Anh cho biết: “Từ hôm qua đến nay em phải đi giải thích cho nhiều người rằng đây không phải bài của thí sinh, chẳng có thí sinh nào làm vậy cũng chẳng có giáo viên nào dạy viết đoạn văn 200 chữ như thế cả. Bài này nếu là của thí sinh thì em sẽ chấm là 0 điểm luôn vì lạc đề và sai phương pháp. Hơn nữa ngày 1/7 Bộ GD-ĐT mới công bố điểm mà!”

Các giáo viên cũng lưu ý rằng phần nghị luận xã hội chỉ chiếm 2 điểm trong toàn bộ bài thi Ngữ văn. Muốn đạt điểm cao, thí sinh còn phải hoàn thành các phần khác, đặc biệt là nghị luận văn học chiếm số điểm lớn hơn. Do đó, không thể căn cứ vào riêng phần này để khẳng định một thí sinh đạt điểm tuyệt đối hay trở thành thủ khoa.

Tác giả lên tiếng: “Đây là bài nhập vai, không phải bài thi”

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Trương Đình Nam, nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội xác nhận đây là bài viết do ông sáng tác, không phải bài làm của bất kỳ thí sinh nào tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ông Nam cho biết, bài văn “Em không biết rõ Steve Jobs là ai” không phải do một học sinh viết, mà là tiếng lòng của một người đã từng ngồi trên ghế nhà trường và luôn mang trong mình tình yêu sâu sắc với Tổ quốc.

Ông Nam cho biết bài viết được thực hiện dưới hình thức nhập vai học sinh để thể hiện quan điểm cá nhân về câu hỏi: “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?”. “Đây là một cách phản biện bằng nhập vai. Tôi muốn bày tỏ mong muốn rằng những chủ đề giáo dục nên góp phần định hướng học sinh yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, trân trọng những người có công với đất nước và nuôi dưỡng tinh thần dân tộc”, ông Nam nói.

Ông Trương Đình Nam cho rằng, học hỏi thế giới là điều cần thiết, nhưng song song với đó, giáo dục cũng cần bồi đắp bản lĩnh, khí phách và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. (Ảnh: NVCC)

Ông cũng chia sẻ rằng có đọc một số bình luận cho rằng việc lặp lại nhiều lần câu “Em không biết rõ Steve Jobs là ai…” mang hàm ý phản ứng gay gắt với đề thi. Ông khẳng định: “Điều đó không đúng với tinh thần của tôi. Tôi viết theo cách nhập vai để gợi mở suy nghĩ, chứ không nhằm phủ nhận đề thi”.

Theo ông, thông điệp của bài viết không phải là khép mình trước thế giới hay phủ nhận việc học hỏi những giá trị tiến bộ của nhân loại. Ngược lại, học hỏi thế giới là điều cần thiết, nhưng song song với đó, giáo dục cũng cần bồi đắp bản lĩnh, khí phách và niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Tác giả cho biết bản thân luôn quan tâm đến giáo dục và những giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc. Ông mong muốn thông qua bài viết góp phần khơi dậy tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc và sự quan tâm đến giáo dục.

“Hội nhập và học hỏi thế giới là cần thiết, nhưng điều quan trọng là mỗi người vẫn giữ được gốc rễ văn hóa và bản sắc của mình”, ông Nam chia sẻ.

Từ câu chuyện bài viết bị gắn mác “bài văn điểm 10”, ông Trương Đình Nam cũng cho rằng người dùng mạng xã hội cần thận trọng hơn khi tiếp nhận thông tin. Trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ một nội dung đang lan truyền, người đọc nên đối chiếu với các nguồn tin chính thống và kiểm tra tính xác thực.