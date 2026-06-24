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1 năm 2 tháng
Ngày đổi mật khẩu
T4, 06/24/2026 - 09:09
Submitted by kimchung on T3, 06/23/2026 - 17:48
Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao với một bài viết về câu nghị luận xã hội trong đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026: “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?”. Bài viết được tung hô là “bài văn điểm 10”, thậm chí gắn mác “bài thi của thủ khoa”. Nhưng tác giả thật sự là ai?
Video
https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_su_that_phia_sau_bai_van_diem_10_gay_xon_xao_mang_xa_hoi_.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Sự thật phía sau “bài văn điểm 10” gây xôn xao mạng xã hội
Transcode status
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Transcode output
2026-06/tiktok_su_that_phia_sau_bai_van_diem_10_gay_xon_xao_mang_xa_hoi_.m3u8
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