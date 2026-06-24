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VOV.VN - Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao với một bài viết về câu nghị luận xã hội trong đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026: “Làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam?”. Bài viết được tung hô là “bài văn điểm 10”, thậm chí gắn mác “bài thi của thủ khoa”. Nhưng tác giả thật sự là ai?
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https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_su_that_phia_sau_bai_van_diem_10_gay_xon_xao_mang_xa_hoi_.m3u8
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Sự thật phía sau “bài văn điểm 10” gây xôn xao mạng xã hội
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2026-06/tiktok_su_that_phia_sau_bai_van_diem_10_gay_xon_xao_mang_xa_hoi_.m3u8
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