Sửa Thông tư 29: Không cấm dạy thêm, tăng kiểm soát tiêu cực

Ngày 17/3, Bộ GD&ĐT cho biết đang tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29 quy định về dạy thêm, học thêm. Dự thảo thông tư không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo theo quy định của pháp luật.

Trọng tâm của dự thảo sửa đổi là tăng cường các giải pháp quản lý theo quy định, hạn chế các hành vi dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm, trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục lành mạnh.

Bộ GD&ĐT dự kiến sửa quy định dạy thêm theo hướng thừa nhận nhu cầu học tập, siết quản lý tiêu cực

"Bộ GD&ĐT đang tổ chức nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để ban hành Thông tư trong thời gian sớm nhất, trong đó sẽ có những điều chỉnh cần thiết để phù hợp với yêu cầu quản lý cũng như tình hình thực tế", đại diện bộ cho biết.

Thông tư 29 có hiệu lực từ giữa tháng 2/2025, trong đó quy định không tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

Giáo viên đang dạy học tại trường không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh đối với những em đang được nhà trường phân công giảng dạy trên lớp.

Dạy thêm, học thêm trong nhà trường sẽ không thu tiền, chỉ áp dụng với 3 trường hợp: Học sinh chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh cuối cấp.

Một năm sau khi hiệu lực, thông tư tạo được nhiều tín hiệu tích cực, như hạn chế dạy thêm, học thêm tràn lan, giảm hiện tượng ép buộc học thêm. Tuy nhiên, nhiều tranh cãi vẫn xuất hiện.

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đầu tháng 3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu thực tế chi phí học thêm tăng sau khi Thông tư 29. Cử tri nhiều địa phương như Hưng Yên, Ninh Bình cũng kiến nghị xem xét lại quy định, cho phép tổ chức dạy thêm trong trường dưới sự quản lý chặt chẽ, minh bạch tài chính.

Hồi tháng 1/2026, Bộ GD&ĐT đưa ra dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 29 để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi lấy ý kiến rộng rãi toàn xã hội.

Theo đó, dự thảo thông tư bổ sung quy định giáo viên đang dạy học tại các nhà trường khi tham gia dạy thêm bên ngoài có trách nhiệm báo cáo với hiệu trưởng về: Môn học, địa điểm, hình thức dạy thêm, mối quan hệ với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm, thời gian tham gia dạy thêm trước khi bắt đầu và cập nhật kịp thời khi có thay đổi đối với các nội dung đã báo cáo.

Trường hợp cơ sở dạy thêm do người thân của giáo viên đứng tên đăng ký kinh doanh, giáo viên tham gia dạy thêm phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo, công khai và giải trình theo quy định. Giáo viên không được trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia điều hành, chi phối hoạt động tổ chức dạy thêm gây xung đột lợi ích hoặc ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

Ngoài ra, hiệu trưởng được trao quyền chủ động, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện, trong đó có quyền đề xuất tăng thời lượng dạy thêm trong nhà trường.

Bên cạnh đó, dự thảo thông tư làm rõ phạm vi điều chỉnh, xác định các hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu, sở thích chính đáng của người học nhằm phát triển năng lực toàn diện sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của dạy thêm, học thêm.