Sức sống mới nơi đất rừng U Minh hạ

Khoảng 5 năm trước, xã Khánh Lâm (huyện U Minh, Cà Mau) có tỷ lệ hộ nghèo chiếm khoảng 34% và được xem là xã nghèo nhất tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, ngày nay với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, người dân xã Khánh Lâm đang ngày càng khá giả. Vùng đất nghèo nay như được khoác chiếc áo mới, chuẩn bị đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Gia đình ông Lê Van An vươn lên nhờ đa canh.



Gia đình ông Lê Văn An về định cư tại xã Khánh Lâm từ năm 2003. Gia đình ông có 7ha đất rừng. Theo quy định, ông được thực hiện chuyển đổi 30% diện tích để sản xuất nông nghiệp. Ngày đó, người dân thuần túy chỉ trồng lúa, mà mỗi vụ trúng mới được 10 giạ lúa/công nên rất khó khăn. Sau đó, ông An mạnh dạn lên liếp trồng cây ăn trái, dưới ao thả nuôi cá đồng. Ban đầu ông thử nghiệm diện tích khoảng 0,5 ha, với khoảng 200 gốc bưởi, xoài. Sau 3 năm, mỗi cây bưởi cho thu hoạch có giá trị bằng 4 giạ lúa. Với lợi nhuận cây ăn trái mang lại gấp nhiều lần trồng lúa, ông Lê Văn An đã nhân rộng mô hình ra toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của gia đình.



"Mỗi năm thu trên 30 triệu vườn trái cây, cá nuôi mỗi năm kiếm thêm vài chục triệu. Kinh tế như vậy là cao nên tiến hành mở rộng, làm hết diện tích đất nông nghiệp. Cây ăn trái hiệu quả rất cao, so với lúa thì hiệu quả gấp cả chục lần"- ông Lê Văn An cho biết.

Anh Nguyễn Văn Tình mạnh dạn đầu tư làm nhà lưới trồng rau.



Bên cạnh đó, gia đình ông An còn tận dụng các khoảng đất trống dưới tán cây ăn trái trồng các loại rau màu. Khoản thu từ rau màu giúp gia đình ông trang trải trong cuộc sống hằng ngày. Còn khoản thu hơn 100 triệu đồng/năm từ cây ăn trái và cá đồng giúp gia đình ông không chỉ thoát cảnh nghèo mà ngày càng khá giả.

Nhận thấy hiệu quả của mô hình, chính quyền địa phương đã có những hỗ trợ về vốn và khuyến khích người dân địa phương nhân rộng. Anh Nguyễn Văn Tình là một trong những hộ được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Ban đầu anh Tình học hỏi trồng thử nghiệm rau màu theo hướng sạch. Thấy đầu ra ổn định, anh Tình đã quyết định thế chấp “sổ đỏ” vay ngân hàng để lên liếp toàn bộ hơn 1 ha đất nông nghiệp. Ngoài đầu tư nhà lưới với diện tích khoảng 400 m2 trồng rau sạch, diện tích còn lại anh kết hợp trồng cây ăn trái và nuôi cá đồng. Mô hình đã phát huy được hiệu quả và đang giúp gia đình anh Nguyễn Văn Tình vươn lên.

"Tôi thấy vùng đất có phèn nên dùng lân, vôi và phân bò kết hợp xử lý. Bà con mà biết kỹ thuật chăm sóc thì rau rất tốt. Trước tôi trồng thử, có mối rao bán cũng đỡ. Một luống rau chỉ mười mấy mét vuông nhưng tôi thu bán được 600.000 đồng"- anh Tình nói.

Bộ mặt nông thôn ở đất rừng U Minh đã có nhiều thay đổi.



Từ sự cố gắng của chính quyền và người dân trong phát triển sản xuất mà hiện thu nhập bình quân đầu người của xã Khánh Lâm đã đạt 45 triệu đồng/người/năm. Vào năm 2016, xã còn khoảng 1.100 hộ nghèo, đứng đầu tỉnh Cà Mau thì đến nay chỉ còn khoảng 200 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ chưa đến 6%. Đặc biệt, Khánh Lâm là một trong những địa phương có hệ thống giao thông nông thôn hoàn thiện nhất huyện U Minh. Ông Huỳnh Thanh Luol, Phó Chủ tịch xã Khánh Lâm cho biết, có được thành công đó là nhờ công tác tập trung phát triển kinh tế hiệu quả. Khi đời sống người dân đã khá giả, bà con sẵn sàng đóng góp vào các công tác xã hội.



"Hàng năm, Đảng bộ xã tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả trên địa bàn. Từ đó bà con vươn lên thoát nghèo. Chúng tôi tập trung chỉ đạo có trọng tâm như phải nhân rộng mô hình thế mạnh là nuôi cá đồng, trồng hoa màu, cây ăn trái. Qua đó, hằng năm tỷ lệ hộ nghèo đều giảm mạnh"- ông Huỳnh Thanh Luol cho biết.

Trong công tác xây dựng nông thôn mới, xã Khánh Lâm đã đạt 15/19 tiêu chí. Theo kế hoạch, trong năm nay, xã về đích nông thôn mới. Hiện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Khánh Lâm đang tập trung hoàn thành các tiêu chí còn lại để trở thành xã thứ 4 của huyện U Minh về đích nông thôn mới./.