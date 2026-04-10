Sụt lún nghiêm trọng tuyến đường huyết mạch của xã Cái Nước, Cà Mau

Thứ Sáu, 17:16, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ sụt lún đất quy mô vừa xảy ra trên địa bàn xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau, khiến giao thông qua khu vực ấp Khánh Tư bị tê liệt hoàn toàn.

Sự cố xảy ra vào rạng sáng 9/4 tại đoạn đường chạy qua phần đất của hộ ông Trương Văn Sinh, thuộc tuyến lộ Kinh xáng Đông Hưng. Tại hiện trường, một đoạn mặt đường nhựa dài khoảng 30m, rộng 4,5m đã bị sụt xuống hoàn toàn với độ sâu biến động từ 0,5m đến 1,2m. Đáng chú ý, khu vực lân cận còn xuất hiện các vết nứt kéo dài thêm khoảng 5m, báo hiệu nguy cơ sạt lở vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Nền đường giáp kinh sáng bị tụt sâu và có nguy cơ tiếp tục bị sụt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Lãnh đạo UBND xã Cái Nước xác nhận, đã cử cán bộ chuyên trách đến hiện trường để thiết lập rào chắn cảnh báo và tổ chức điều tiết giao thông.

Ông Trần Vũ Bình, Trưởng phòng Kinh tế xã Cái Nước, cho biết lực lượng chức năng đã lắp đặt biển báo tạm thời ngừng lưu thông, đồng thời hướng dẫn cư dân di chuyển theo các tuyến đường vòng để đảm bảo an toàn. Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng bước đầu đánh giá thiệt hại về hạ tầng là khá lớn và gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân địa phương.

Vụ sụt lún làm mặt đường bị hư hỏng nặng.

Tuyến đường Kinh xáng Đông Hưng được đầu tư nâng cấp và đưa vào sử dụng từ tháng 11/2024. Dự án này được thực hiện bằng nguồn vốn từ ngân sách của tỉnh Cà Mau. Hiện nay, cơ quan chức năng đang xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ sụt lún.

Vỉa hè tại Đà Nẵng bất ngờ sụt lún tạo thành hố sâu

VOV.VN - Hôm nay (12/3), trên mạng xã hội lan truyền một clip từ camera an ninh ghi lại cảnh vỉa hè bất ngờ sụp xuống trước một cửa hàng điện nước trên đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng. May mắn không ai bị thương.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tag: cà mau sụt lún tuyến đường huyết mạch xã cái nước ấp khánh tư sụt lún đất
Sạt lở, sụt lún ở bờ kênh tại TP.HCM
Sạt lở, sụt lún ở bờ kênh tại TP.HCM

Sạt lở, sụt lún ở bờ kênh tại TP.HCM

Sạt lở, sụt lún ở bờ kênh tại TP.HCM

VOV.VN - Một đoạn đường sát bờ kênh tại phường Chánh Hưng (khu vực Quận 8 trước đây), TP.HCM bất ngờ bị sụt lún và sạt lở nghiêm trọng, buộc lực lượng chức năng phải phong tỏa hiện trường để đảm bảo an toàn.

Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp do sụt lún, nguy cơ sạt lở tại xã Đắc Pring
Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp do sụt lún, nguy cơ sạt lở tại xã Đắc Pring

Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp do sụt lún, nguy cơ sạt lở tại xã Đắc Pring

Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp do sụt lún, nguy cơ sạt lở tại xã Đắc Pring

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng vừa công bố tình huống khẩn cấp tại xã biên giới Đắc Pring (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) và tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực sạt lở nghiêm trọng đe dọa khu dân cư.

Vụ sụt lún trên đường Nguyễn Công Trứ: Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng thi công
Vụ sụt lún trên đường Nguyễn Công Trứ: Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng thi công

Vụ sụt lún trên đường Nguyễn Công Trứ: Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng thi công

Vụ sụt lún trên đường Nguyễn Công Trứ: Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng thi công

VOV.VN - Sáng nay (4/12), UBND thành phố Đà Nẵng có văn bản yêu cầu tạm dừng thi công dự án Khu đô thị liên quan vụ sụt lún trên đường Nguyễn Công Trứ.

