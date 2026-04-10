Sụt lún nghiêm trọng tuyến đường huyết mạch của xã Cái Nước, Cà Mau

Sự cố xảy ra vào rạng sáng 9/4 tại đoạn đường chạy qua phần đất của hộ ông Trương Văn Sinh, thuộc tuyến lộ Kinh xáng Đông Hưng. Tại hiện trường, một đoạn mặt đường nhựa dài khoảng 30m, rộng 4,5m đã bị sụt xuống hoàn toàn với độ sâu biến động từ 0,5m đến 1,2m. Đáng chú ý, khu vực lân cận còn xuất hiện các vết nứt kéo dài thêm khoảng 5m, báo hiệu nguy cơ sạt lở vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Nền đường giáp kinh sáng bị tụt sâu và có nguy cơ tiếp tục bị sụt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Lãnh đạo UBND xã Cái Nước xác nhận, đã cử cán bộ chuyên trách đến hiện trường để thiết lập rào chắn cảnh báo và tổ chức điều tiết giao thông.

Ông Trần Vũ Bình, Trưởng phòng Kinh tế xã Cái Nước, cho biết lực lượng chức năng đã lắp đặt biển báo tạm thời ngừng lưu thông, đồng thời hướng dẫn cư dân di chuyển theo các tuyến đường vòng để đảm bảo an toàn. Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng bước đầu đánh giá thiệt hại về hạ tầng là khá lớn và gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân địa phương.

Vụ sụt lún làm mặt đường bị hư hỏng nặng.

Tuyến đường Kinh xáng Đông Hưng được đầu tư nâng cấp và đưa vào sử dụng từ tháng 11/2024. Dự án này được thực hiện bằng nguồn vốn từ ngân sách của tỉnh Cà Mau. Hiện nay, cơ quan chức năng đang xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ sụt lún.