Tái hiện “Địa ngục trần gian” tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La

Tóm tắt

VOV.VN - Tối 27/7, tại Sân tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ - Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Địa ngục trần gian”. Chương trình nằm trong khuôn khổ sự kiện “Về nguồn” năm 2026 của tỉnh Sơn La, kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

