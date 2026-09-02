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Tai nạn giao thông dịp Quốc khánh 2/9 giảm sâu, xử lý hơn 11.600 "ma men"

Thứ Tư, 16:55, 02/09/2026
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VOV.VN - Tai nạn giao thông dịp Quốc khánh 2/9 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2025. Trong 5 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 192 vụ, làm 93 người chết, 134 người bị thương; lực lượng CSGT phát hiện hơn 97.600 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 (từ ngày 29/8 đến ngày 2/9), toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm 93 người chết và 134 người bị thương. So với 5 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Cụ thể, số vụ tai nạn giảm 68 vụ, tương đương 26,15%; số người chết giảm 54 người, tương đương 36,73%; số người bị thương giảm 26 người, tương đương 16,25%. Đáng chú ý, trong cả kỳ nghỉ lễ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

tai nan giao thong dip quoc khanh 2 9 giam sau, xu ly hon 11.600 ma men hinh anh 1
Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 (từ ngày 29/8 đến ngày 2/9), toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm 93 người chết và 134 người bị thương.

Riêng ngày 2/9, toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm 13 người chết và 21 người bị thương. So với cùng ngày năm 2025, số vụ giảm 53,97%, số người chết giảm 63,89% và số người bị thương giảm 44,74%.

Hơn 11.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT các địa phương đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ để tuần tra, kiểm soát, phân luồng và điều tiết giao thông. Qua công tác tuần tra, kiểm soát trực tiếp, hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và nguồn tin phản ánh, CSGT toàn quốc phát hiện 97.621 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX), chứng chỉ chuyên môn đối với 1.540 trường hợp; trừ điểm 9.301 GPLX và tạm giữ 15.171 phương tiện.

Riêng trên đường bộ, CSGT phát hiện 76.845 trường hợp vi phạm. Trong đó, 11.621 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 17.074 trường hợp vi phạm tốc độ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện 388 trường hợp chở hàng quá tải trọng, 138 trường hợp quá khổ giới hạn, 658 trường hợp chở quá số người quy định, 857 trường hợp sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện và 29 trường hợp vi phạm ma túy.

Ngày 2/9 xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ, khi lưu lượng phương tiện trở về các đô thị tăng cao, CSGT đã chủ động triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, tập trung tại các tuyến cao tốc, cửa ngõ và khu vực có nguy cơ ùn tắc. Trong ngày 2/9, CSGT toàn quốc phát hiện 21.637 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 17.320 trường hợp.

Riêng công an các địa phương phát hiện 17.135 trường hợp vi phạm đường bộ, lập biên bản xử lý 16.820 trường hợp; tạm giữ 92 ô tô, 3.365 mô tô và 377 phương tiện khác; tước 407 GPLX và trừ điểm GPLX 2.130 trường hợp.

Các lỗi vi phạm đáng chú ý gồm 2.969 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3.694 trường hợp vi phạm tốc độ, 132 trường hợp chở quá số người quy định, 202 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện và 5 trường hợp vi phạm ma túy.

Lập biên bản 11 trường hợp vi phạm khoảng cách trên đường cao tốc

Trên các tuyến cao tốc do Cục CSGT phụ trách, các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã kiểm soát 8.938 phương tiện trong 5 ngày nghỉ lễ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản 701 trường hợp, trừ điểm GPLX 270 trường hợp, tạm giữ 5 phương tiện và gửi thông báo vi phạm 3.332 trường hợp.

tai nan giao thong dip quoc khanh 2 9 giam sau, xu ly hon 11.600 ma men hinh anh 2
Trên các tuyến cao tốc do Cục CSGT phụ trách, các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã kiểm soát 8.938 phương tiện trong 5 ngày nghỉ lễ.

Đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, CSGT lập biên bản 11 trường hợp, gồm 8 xe khách, 2 xe con và 1 xe tải. Trong ngày 2/9, không phát hiện trường hợp vi phạm quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên đường cao tốc.

Giao thông cơ bản thông suốt trong ngày cuối kỳ nghỉ

Theo Cục CSGT, trong ngày 2/9, lực lượng chức năng tập trung tại các tuyến cao tốc, cửa ngõ và những khu vực có nguy cơ ùn tắc để phân luồng, điều tiết phương tiện. Tình hình giao thông tại các đô thị lớn và các địa phương giáp ranh cơ bản được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Bên cạnh tuần tra, kiểm soát trực tiếp, lực lượng CSGT tiếp tục khai thác hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân qua Facebook, Zalo và ứng dụng VNeTraffic để xác minh, xử lý vi phạm. Kết quả trong 5 ngày nghỉ lễ cho thấy tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, trong đó số người chết giảm 36,73% so với cùng kỳ năm 2025.

Cục CSGT khuyến cáo người dân tiếp tục chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông; đặc biệt, đã uống rượu, bia không lái xe, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và không dừng, đỗ tùy tiện trên đường cao tốc.

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Nạn nhân tai nạn giao thông hoàn cảnh khó khăn có thể được hỗ trợ 100 triệu đồng

VOV.VN - Từ 1/9/2026, chính sách hỗ trợ từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ chính thức được triển khai. Nạn nhân bị thương nặng, gia đình có người tử vong gặp khó khăn về kinh tế và những cá nhân, tổ chức trực tiếp cứu giúp người bị tai nạn có thể được hỗ trợ theo quy định.

 

Văn Ngân/VOV.VN
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