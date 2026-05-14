Cải chính

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn, 2 người thiệt mạng

Thứ Năm, 17:24, 14/05/2026
VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe ô tô tải xảy ra lúc 6h sáng nay (14/5) trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, làm 2 người thiệt mạng. Đây là đoạn tuyến cao tốc đang thi công nâng cấp, mở rộng lên 4 làn xe

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô tải biển kiểm soát 37C-054.21 do ông L.H.P, 28 tuổi, trú tại xã Bình Lục 1, tỉnh Ninh Bình điều khiển cùng lái phụ  N.Đ.T. cũng trú tại Ninh Bình lưu thông theo hướng Bắc – Nam.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Khi xe này đến Km26+700, giữa tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn,  thuộc xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị thì va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 51C-460.63, lưu thông theo hướng ngược lại. 

Hậu quả vụ tai nạn làm 2 người thiệt mạng tại chỗ, chưa rõ danh tính, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng; giao thông qua khu vực xảy ra tại nạn bị ùn tắc.

Phân luồng giao thông qua khu vực tai nạn
Phân luồng giao thông qua khu vực tai nạn

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Khu Quản lý Đường bộ  II đã chỉ đạo Văn phòng QLĐB II.5 phối hợp với Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án phối hợp với Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị tập trung giải quyết vụ tai nạn, đảm bảo giao thông thông suốt.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

luc_luong_chuc_nang_phan_luong_giao_thong_tren_cao_toc_cam_lo-_la_son.jpg

Lo ngại tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A khi cấm xe vào cao tốc Cam Lộ-La Sơn

VOV.VN - Sáng 17/4, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội làm việc với tỉnh Quảng Trị về việc khảo sát phục vụ tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Trị tiếp tục bày to lo ngại trước lệnh cấm một số xe đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã gây quá tải trên Quốc lộ 1A đi qua tỉnh Quảng Trị.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
Tag: Cao tốc Cam Lộ-La Sơn Quảng Trị tai nạn giao thông nghiêm trọng 2 người thiệt mạng
Lật xe tải trên cao tốc Cam Lộ -La Sơn, gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền

VOV.VN - Một chiếc xe tải đang lưu thông trên cao tốc Cam Lộ -La Sơn, đoạn qua huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị thì bất ngờ bị lật nghiêng chắn ngang đường. Vụ tai nạn làm 1 người bị thương, giao thông ách tắc nhiều giờ liền.

