Tai nạn giao thông ở TP HCM vẫn tăng dù đường vắng vì dịch Covid-19

Dù thời gian này người dân hạn chế ra đường, mật độ phương tiện thưa thớt, giao thông thông thoáng nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông trong tháng vừa qua của TP HCM có chiều hướng diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương.

Vụ tai nạn giữa xe tải với xe đầu kéo container xảy ra sáng 3/3 trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận Quận 12, TPHCM khiến 4 người trên chiếc xe tải thương vong.

Những ngày qua, theo ghi nhận của phóng viên VOV, tại các tuyến đường huyết mạch và nội đô của TPHCM, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 người dân hạn chế ra đường nên lượng phương tiện tham gia giao thông giảm đáng kể. Mặt đường thông thoáng, vì thế không ít người điều khiển phương tiện chủ quan chạy với tốc độ nhanh hơn mọi khi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Chị Nguyễn Thị Thúy Xuân, ngụ Quận 12, thường xuyên lưu thông tại đường Nguyễn Thị Búp, Dương Thị Mười cho biết: “Ra đường những ngày này thật sự tôi rất ngại bởi thanh niên thường xuyên phóng xe, vượt ẩu, đầu thì không đội mũ bảo hiểm rồi còn chở 2, chở 3 bốc đầu ngay trước mặt”.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM, trong tháng 3/2020 trên địa bàn thành phố xảy ra 230 vụ tai nạn giao thông kể cả va chạm, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 14 vụ tương đương 6%; làm 52 người chết, tăng 16 người tương đương 46%; 153 người bị thương tăng 1%. Riêng số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên là 52 vụ, tăng 13 vụ so với cùng kỳ năm 2019 (tăng 33%), làm chết 51 người, bị thương 9 người.

Hiện trường vụ tai nạn dưới vòng xoay cầu Bình Lợi rạng sáng 1/4 làm 1 người chết tại chỗ, 1 người đi cấp cứu.

Trung tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt cho biết nguyên nhân chủ yếu là do người dân hạn chế ra đường do dịch Covid-19 nên mật độ xe thấp, đường sá thông thoáng, từ đó người điều khiển phương tiện chủ quan dẫn đến tai nạn giao thông: "Do người tham gia giao thông chủ quan thấy đường vắng điều khiển phương tiện với tốc độ cao, dẫn đến xử lý tay lái kém. Một số thì đi không đúng phần đường, làn đường. Ngoài ra cũng có người đi bộ gây ra tai nạn”.

Để hạn chế tai nạn giao thông, những ngày gần đây, tại các tuyến đường lớn như Quốc lộ 13, Quốc lộ 1A, Phạm Văn Đồng,… thường xuyên có lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra. Nhờ đó, tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu đã giảm hẳn. Anh Võ Thành Minh, tài xế xe tải thường xuyên di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13 cho biết: “Mấy bữa nay được mấy anh cảnh sát giao thông đi tuần nhiều nên cũng ổn. Chỉ một vài thanh niên mới lớn là băng ẩu (vượt đèn đỏ). Tình trạng đua xe cũng đỡ hẳn”.

Từ tháng 4/2020, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian dịch bệnh Covid-19, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TPHCM thực hiện cao điểm xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó xử lý nghiêm với các hành vi chính dẫn tới tai nạn giao thông như: Chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, chất kích thích, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, đi vào đường cấm, tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định, chở quá số người quy định, lùi xe trên đường một chiều, đường dẫn cao tốc, không có Giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy…

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TPHCM kêu gọi người dân thành phố chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đồng thời thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19, ra sức chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh./.