Tai nạn giao thông tại Thừa Thiên Huế, nam sinh lớp 8 tử vong

Khoảng 12h25 phút ngày 30/10, xe tải biển kiểm soát 75C-000.47 do ông Đặng C, 48 tuổi, trú thôn Mỹ An, xã Phú Dương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế điều khiển. Khi đến ngã tư giữa Tỉnh lộ 10A với Tỉnh lộ 28, thuộc thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vàng thì xe tải va chạm với xe đạp do em N.V.T, 13 tuổi, trú thôn Dưỡng Mong, học sinh lớp 8/1 Trường trung học cơ sở Phú Mỹ, huyện Phú Vang chạy phía trước cùng chiều. Vụ tai nạn làm em N.VT. bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, sau đó nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn

Cơ quan chức năng huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.