Tai nạn hầm lò, 1 công nhân tử vong ở Quảng Ninh

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 04h45 phút ngày 6/12. Trong thời gian làm việc ca 3 tại hầm lò thuộc công trường khai thác số 2, Công ty Cổ phần Than Núi Béo -Vinacomin, công nhân tên L.S.G. (sinh năm 1993) không may bị thương do đá trên nóc lò rơi trúng người.

(Ảnh minh họa)

Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng cứu hộ của Công ty Cổ phần Than Núi Béo đã tổ chức cứu nạn và đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng vết thương quá nặng nên công nhân L.S.G. đã tử vong ngay sau đó.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.