Tai nạn khi sửa chữa đường điện, 2 công nhân thương vong

Khoảng 6h sáng 5/9, một nhóm công nhân của Điện lực huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên kéo đường dây điện trên trụ để sửa chữa, khắc phục sự cố mất điện. Trong quá trình thi công, một số công nhân hô hoán khi xảy ra tai nạn điện và nhanh chóng chở các nạn nhân đi cấp cứu.

Vụ tai nạn làm 1 người thiệt mạng, 1 người bị thương.

Tuy nhiên, công nhân B.Q.C (43 tuổi) được xác định đã tử vong ngoại viện, với chẩn đoán do điện giật. Riêng công nhân V.T.P (28 tuổi) bị thương, sau khi được cấp cứu, đến 11h cùng ngày sức khỏe dần hồi phục, hiện đã tỉnh táo.

Đại diện Điện lực Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết, tối ngày 4/9, trên địa bàn huyện Tuy An, mưa to kéo dài và sấm sét gây ra sự cố mất điện tại 4 khu vực của huyện. Sáng nay (5/9), Công ty Điện lực Phú Yên đã điều động công nhân Điện lực thành phố Tuy Hòa hỗ trợ Điện lực huyện Tuy An khắc phục sự cố đường dây 22KV và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân bị tử vong.