Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vì thiếu làn dừng khẩn cấp?

Theo thông tin từ Tổ CSGT số 6 thuộc Cục Cảnh sát giao thông, khoảng 23h43 ngày 8/7, tại Km220+100 hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết, xe khách mang biển kiểm soát 78F-002.64 do tài xế Trần Văn Cường (SN 1983, trú tại An Phú, Tuy Hòa, Phú Yên) điều khiển, đã va chạm mạnh vào đuôi xe khách biển số 85F-000.37 đang dừng phía trước. Xe này do tài xế Lê Phạm Anh Vũ (SN 1985, trú tại Ninh Sơn, Ninh Thuận) điều khiển, chở 43 người.

Vụ tai nạn xảy ra ở đoạn đường chỉ có 2 làn đường ( ảnh C08 cung cấp)

Theo dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, xe 85F-000.37 đang chạy với tốc độ 50 km/h thì bất ngờ về 0 km/h lúc 23h42’28’’ nghi bị nổ lốp và buộc phải dừng lại ngay trên làn đường xe chạy. Sau đó xe 78F-002.64 lao tới với vận tốc gần 90 km/h và không kịp xử lý, dẫn đến cú va chạm thảm khốc.

Vụ tai nạn khiến 3 người thiệt mạng tại bệnh viện, gồm tài xế Lê Phạm Anh Vũ (xe 85F-000.37), phụ xe Trịnh Gia Bảo (SN 2009, Ninh Thuận) và phụ xe Phan Kim Thanh (SN 2000, Phú Yên) của xe 78F-002.64. Hai hành khách bị thương nặng là anh Võ Hữu Đang (SN 2001, Phú Yên, đi trên xe 78F-002.64) và bé Trần Hoàng Nam (SN 2016, TP.HCM, đi trên xe 85F-000.37). Cả hai phương tiện đều bị hư hỏng nặng sau vụ va chạm.

Nguy cơ tiềm ẩn trên cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp

Theo ghi nhận tại hiện trường, vị trí xảy ra tai nạn nằm trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn vẫn đang trong giai đoạn phân kỳ. Tuyến đường hiện có 4 làn xe chạy (2 làn mỗi chiều), không có làn dừng khẩn cấp và không có hệ thống chiếu sáng ban đêm.

Đây là yếu tố gây nguy hiểm cho các phương tiện nếu gặp sự cố kỹ thuật. Trong trường hợp này, xe khách 85F-000.37 bị nổ lốp đã phải dừng khẩn cấp trên làn đường xe chạy. Do không có làn an toàn để dừng tránh, xe buộc phải nép sát dải hộ lan khiến nguy cơ cao xảy ra va chạm với các phương tiện lưu thông phía sau chạy với tốc độ cao.

Qua lời kể của một số hành khách và dữ liệu giám sát hành trình, cơ quan chức năng xác định xe khách 85F-000.37 gặp sự cố nổ lốp phía sau bên phụ và dừng khẩn cấp sát dải phân cách. Khoảng 30 giây sau, xe khách 78F-002.64 lao tới và không kịp xử lý.

Tai nạn thảm khốc trên đoạn cao tốc không có làn dừng khẩn cấp

Đây được xem là tình huống bất khả kháng đối với xe bị nổ lốp. Tuy nhiên, do tuyến đường không có làn dừng khẩn cấp, lái xe phía sau không có đủ thời gian và không gian để phản ứng, dẫn tới tai nạn nghiêm trọng.

Xe khách biển số 85F-000.37 đang dừng trên cao tốc do nổ lốp (ảnh C08 cung cấp)

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định. Đồng thời, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến cao tốc, nhất là bổ sung làn dừng khẩn cấp để đảm bảo an toàn tính mạng cho người tham gia giao thông.

Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông (C08) khuyến cáo các phương tiện di chuyển trên cao tốc có 2 làn đường cần chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn, đối với các xe gặp sự cố cần nhanh chóng đưa ra cảnh báo cho các phương tiện phía sau.