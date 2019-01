Tài xế gây tai nạn thảm khốc ở Hải Dương đối diện với hình phạt nào?

PC_Article_AfterShare_1

Như tin đã đưa, vào khoảng 13h55 ngày 21/1/2019, tại Km76+460 Quốc lộ 5 thuộc xã Kim Lương (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) xe ô tô tải (loại 2,5 tấn) BKS: 29C-719.53 do tài xế Lương Văn Tâm điều khiển lưu thông theo hướng Hà Nội - Hải Phòng đã đâm vào đoàn cán bộ xã Kim Lương, huyện Kim Thành đang đi bộ trên làn đường dành cho xe thô sơ từ Nghĩa trang liệt sỹ xã Kim Lương lên cầu vượt theo hướng ngược chiều đường của phương tiện gây tai nạn.

Hậu quả làm 8 người chết (7 chết tại chỗ, 1 chết tại bệnh viện) và 7 người bị thương.

Sau khi gây tai nạn, lái xe tải biển kiểm soát 29C-719.53 Lương Văn Tâm (28 tuổi, quê quán tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; đang ở trọ tại khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, TP Hà Nội) đã bỏ trốn, và trình diện sau đó 5h, qua xét nghiệm nhanh tài xế Lương Văn Tâm dương tính với ma tuý.

Hiện, công an đang tạm giữ phụ xe. Khai với cơ quan công an, phụ xe cho biết trước khi xảy ra tai nạn, xe không va chạm với bất cứ phương tiện nào.

Theo Cục Đăng kiểm VN, xe tải biển số 29C-719.53 nhãn hiệu DOTHANH MIGHTYHD99TK, sản xuất năm 2016 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký là: Công ty CP sản xuất & thương mại NEWPRO, địa chỉ: Tổ 1, Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội (thông tin ban đầu cho biết, công ty trên chuyên kinh doanh, sản xuất sơn, véc ni, bột bả ma tít). Phương tiện được kiểm định lần gần nhất ngày 15/5/2018 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-06V Hà Nội và có hạn kiểm định đến hết ngày 14/5/2019.

Liên quan đến vấn đề pháp lý của vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên, PV VOV.VN đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn LSTP Hà Nội).

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, xét hành vi của lái xe thấy đã có lỗi vi phạm các quy định của Luật giao thông đường bộ 2008 như sau:

+ Vi phạm Khoản 5 Điều 4. Nguyên tắc hoạt động giao thông đường bộ

“Người tham gia giao thông phải có ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giao thông, giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác. Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm an toàn của phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

+ Vi phạm Khoản 7 Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm

“Điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy”.

+ Vi phạm Khoản 1 Điều 9 Luật giao thông đường bộ (GTĐB). Quy tắc chung

“Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ”.

Xét hành vi của Lương Văn Tâm điều khiển phương tiện xe tải biển số 29C-719.53 khi sử dụng chất ma túy, không đi đúng phần đường quy định gây hậu quả làm 08 người chết và 7 người bị thương đã cấu thành tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 3 Điều 260 BLHS 2015.

Đoàn cán bộ xã Kim Lương, huyện Kim Thành đang đi bộ trên làn đường dành cho xe thô sơ đường Quốc lộ 5 có lỗi vi phạm?

Theo quan điểm của Luật sư, Quốc lộ 5 cũ không có biển cấm người đi bộ. Do đó, người đi bộ được phép tham gia giao thông. Tuy nhiên, người đi bộ phải chấp hành đúng các quy định tại Điều 32 Luật GTĐB như phải đi trên hè phố, lề đường; trường hợp đường không có hè phố, lề đường thì người đi bộ phải đi sát mép đường.,…

Ai là người chịu trách nhiệm bồi thường dân sự cho các nạn nhân?

Căn cứ Điều 601, Bộ luật Dân sự 2015 quy định bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, “chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”. Nếu người gây tai nạn là người được thuê lái xe cho Công ty thì lái xe và chủ phương tiện phải có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại cho người bị tai nạn.

Chủ phương tiện có thể khởi kiện lái xe để giải quyết đòi lại số tiền đó ở vụ kiện dân sự khác, nếu có yêu cầu. Trường hợp không khởi kiện thì hai bên thỏa thuận về số tiền bồi thường. Nguyên tắc là xét trên cơ sở chủ phương tiện, là người có điều kiện để bồi thường.

Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ



1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương có thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định;

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác;

c) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

đ) Làm chết 02 người;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%:

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.