Tài xế mắc kẹt trong cabin sau va chạm giữa hai xe tải

Tóm tắt

VOV.VN - Hai xe tải va chạm trên đường khiến cabin một phương tiện biến dạng, tài xế mắc kẹt bên trong. Người dân cùng lực lượng chức năng phá cửa đưa nạn nhân ra ngoài, chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

