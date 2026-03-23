Tài xế ở Nghệ An đỗ xe bán tải chắn ngõ bị phạt 5 triệu đồng, trừ điểm bằng lái

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô 5 chỗ bị chặn lối trong con ngõ rộng khoảng 4 m.

Anh H.X.T. làm việc với công an.

Nguyên nhân là do một xe bán tải mang biển kiểm soát 37C-136.xx đỗ chiếm hơn nửa lòng đường, khiến phương tiện không thể lưu thông. Theo nội dung clip, người đàn ông có mặt trên ô tô 5 chỗ phải vào nhà tìm chủ xe bán tải để đề nghị di chuyển. Trong quá trình trao đổi, người quay video có nhắc đến một vụ việc tương tự xảy ra tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, tài xế xe bán tải cho biết đang bận việc và 2 bên có lời qua tiếng lại. Khoảng thời gian sau đó, tài xế bán tải đã ra di chuyển xe để phương tiện phía sau tiếp tục hành trình.

Xe bán tải của anh H.X.T. đỗ trước cửa nhà gây cản trở lưu thông.

Ngay sau khi nắm thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Tổ CSGT địa bàn Quỳ Hợp phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương xác minh và mời chủ phương tiện đến làm việc. Kết quả xác minh cho thấy vụ việc xảy ra vào lúc 17h 46 ngày 20/3.

Thời điểm này, anh N.X.Đ. (38 tuổi) điều khiển ô tô 5 chỗ từ xóm 12 ra quốc lộ 48C thì gặp xe bán tải của anh H.X.T. (42 tuổi, trú tại xã Quỳ Hợp) đang đỗ trước nhà, gây cản trở lưu thông. Sau khi được đề nghị, khoảng 13 phút sau tài xế xe bán tải mới ra di chuyển phương tiện. Theo xác minh, phía sau vị trí xe bị chặn vẫn có một lối đi khác cách khoảng 58 m và không bị cản trở. Vụ việc được xác định không có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, theo quy định lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế xe bán tải.