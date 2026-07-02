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VOV.VN - Xuất phát từ mâu thuẫn do xe tải đậu chắn lối đi trong hẻm, một tài xế taxi công nghệ ở TP.HCM bị hai người đuổi đánh, trong đó một người dùng gạch tấn công.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_tai_xe_taxi_cong_nghe_bi_tan_cong_vi_viet_chu_len_o_to_tai_dau_chan_loi_di_trong_hem.m3u8
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Tài xế taxi công nghệ bị tấn công vì viết chữ lên ô tô tải đậu chắn lối đi trong hẻm
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2026-07/tiktok_tai_xe_taxi_cong_nghe_bi_tan_cong_vi_viet_chu_len_o_to_tai_dau_chan_loi_di_trong_hem.m3u8
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