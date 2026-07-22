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VOV.VN - Đoạn clip ghi cảnh 2 người đàn ông lao vào xe hành hung tài xế taxi lan truyền trên mạng xã hội, trong đó một người giữ tay nam tài xế taxi để người còn lại đánh.
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https://vid.vov.vn/2026-07/1.tai-xe-taxi-o-gia-lai-bi-2-nguoi-danh-toi-tap-trong-xe.m3u8
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Tài xế taxi ở Gia Lai bị 2 người đánh tới tấp trong xe
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2026-07/1.tai-xe-taxi-o-gia-lai-bi-2-nguoi-danh-toi-tap-trong-xe.m3u8
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