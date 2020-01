Tắm hồ bơi bất cẩn, 1 trẻ em thiệt mạng

Chiều 18/1, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện tiến hành xác minh, làm rõ một trường hợp tắm hồ bơi bất cẩn làm một trẻ em bị thiệt mạng do đuối nước. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, tuy đây không phải là vụ án nhưng là điều cảnh báo về vấn đề an toàn tại các hồ bơi có trẻ em bơi lội.

Các hồ bơi có trẻ em bơi lội cần được quản lý, trông coi chu đáo để đảm bảo an toàn tính mạng cho các em ( ảnh: minh họa).

Khoảng 13 giờ ngày 17/1, em Lưu Minh H (11 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành(Tiền Giang) cùng với 2 bạn khác đến hồ bơi Sỹ Tân của ông Nguyễn Tấn Sỹ tại ấp Thới, xã Đông Hòa (huyện Châu Thành) để tắm. Do bất cẩn em H bị đuối nước và không có người lớn cứu kịp thời nên đã dẫn đến tử vong sau đó. Qua khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng, nạn nhân chết do ngạt nước./.