TANDTC và VTV ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026-2030.

Tham dự Lễ ký kết, về phía TANDTC có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Hải Trâm; các Phó Chánh án TANDTC: Nguyễn Văn Tiến, Trung tướng Dương Văn Thăng - Chánh án TAQS Trung ương, Phạm Quốc Hưng, Nguyễn Biên Thùy; các Thẩm phán TANDTC và đại diện lãnh đạo Đảng ủy, các đơn vị thuộc TANDTC.

Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương có ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Về phía Đài Truyền hình Việt Nam có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm; các Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đinh Đắc Vĩnh, Đỗ Thanh Hải, Lê Quyền; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi Lễ.

Đưa công lý đến gần hơn với Nhân dân

Chương trình phối hợp được ký kết nhằm tạo cơ chế để hai cơ quan phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động của ngành Tòa án; góp phần bảo vệ công lý, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và củng cố niềm tin xã hội đối với ngành Tòa án.

Việc ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 mở ra giai đoạn hợp tác mới, thực chất và hiệu quả hơn giữa hai cơ quan, góp phần đưa công lý đến gần hơn với Nhân dân, tăng cường niềm tin vào pháp luật và nền tư pháp; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường an toàn cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại Lễ ký kết, các đại biểu đã theo dõi clip nhìn lại kết quả phối hợp giữa TANDTC và Đài Truyền hình Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời giới thiệu những định hướng lớn của Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030. Clip do Báo Công lý và Văn phòng TANDTC phối hợp thực hiện.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm phát biểu tại Lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi Lễ ký kết, ông Nguyễn Thanh Lâm cho biết, trong nhiều năm qua, VTV đã đồng hành cùng ngành Tòa án thông qua sự phối hợp, tạo điều kiện và cung cấp thông tin kịp thời, trách nhiệm của TANDTC và hệ thống Tòa án nhân dân các cấp.

Từ các chương trình “Tòa tuyên án”, “Hồ sơ xét xử” dựng lại những phiên tòa và hành trình đi tới phán quyết; các bộ phim tài liệu nhân dịp 75 năm, 80 năm truyền thống ngành Tòa án nhân dân; đến bộ phim truyền hình dài tập “Lựa chọn số phận” tái hiện công việc và những trăn trở nghề nghiệp của các Thẩm phán, tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung: không chỉ phản ánh hoạt động của Tòa án mà quan trọng hơn là giúp người dân hiểu đúng về hoạt động tư pháp, hiểu đúng về pháp luật và củng cố niềm tin vào công lý.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết.

Trên cơ sở những nội dung hai bên đã thống nhất trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030, VTV xin cam kết tập trung vào ba hướng lớn.

Thứ nhất, đa dạng hóa thể loại, nội dung và hình thức tuyên truyền về pháp luật và tư pháp. Không dừng lại ở tin tức và chuyên đề chính luận, VTV sẽ mở rộng sang các chương trình giáo dục pháp luật, phim tài liệu, phim truyện truyền hình và nhiều hình thức thể hiện sinh động khác, nhằm phản ánh sâu rộng công cuộc cải cách tư pháp, việc tổ chức Tòa án theo mô hình mới, công tác chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử và những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành trong giai đoạn 2026-2030.

Thứ hai, nâng cao chất lượng và trách nhiệm thông tin. VTV sẽ đồng hành cùng TANDTC trong việc truyền tải thông tin kịp thời, chính xác, có kiểm chứng, nhất là với những vụ việc đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Thứ ba, mở rộng phương thức tiếp cận công chúng trên hệ sinh thái số. Các nội dung về pháp luật, tư pháp phải hiện diện thường xuyên trên VTVGo và các nền tảng số của VTV, với cách kể chuyện phù hợp với từng nhóm công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ - những công dân sẽ sống trọn đời mình trong một Nhà nước pháp quyền hiện đại và một không gian số toàn cầu.

Để Chương trình đi vào chiều sâu, hai bên sẽ cụ thể hóa bằng kế hoạch và sản phẩm hằng năm, xác định rõ nội dung, tiến độ, trách nhiệm và nguồn lực; đồng thời thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả để kịp thời điều chỉnh.

"Một nền tư pháp mạnh cần được xã hội hiểu đúng. Một Nhà nước pháp quyền vững mạnh cần có những công dân hiểu, tin và tôn trọng pháp luật. Một nền báo chí có trách nhiệm phải góp phần đưa pháp luật đến gần với với cuộc sống để công lý không chỉ được thực thi mà còn được nhân dân nhìn thấy, hiểu được và tin tưởng", Tổng Giám đốc VTV nhấn mạnh.

Sự hài lòng của khán giả, người xem là thước đo cao nhất

Phát biểu tại buổi Lễ, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng cho biết, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, năm 2017, TANDTC và VTV đã ký kết Chương trình phối hợp công tác nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp và Kế hoạch số 38-KH/CCTP của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.

Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng cho biết, sự hài lòng của khán giả, người xem chính là một trong những thước đo cao nhất đối với các cơ quan báo chí truyền thông chủ lực.

Hơn 9 năm thực hiện, hai cơ quan đã phát huy tốt thế mạnh của mình: Tòa án cung cấp thực tiễn các hoạt động xét xử và cải cách tư pháp; VTV chuyển tải thành các sản phẩm báo chí sinh động, dễ hiểu, dễ tiếp cận, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là giúp người dân hiểu rõ hơn về hoạt động của ngành Tòa án.

Kết quả phối hợp này đã lan tỏa vai trò của Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp đồng thời thể hiện được vai trò cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia của Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo Chánh án Nguyễn Văn Quảng, trong giai đoạn hiện nay khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hệ thống Tòa án nhân dân và VTV được Đảng và Nhà nước giao nhiều nhiệm vụ mới với những yêu cầu ngày càng cao hơn. Việc Ban Chấp hành Trung ương quyết định đưa các cơ quan báo chí chủ lực về dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng cho thấy yêu cầu, vai trò, vị thế của các cơ quan báo chí chủ lực, trong đó có Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng với đó, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và tinh thần chỉ đạo của Trung ương đã đặt ra những yêu cầu rất mới trong việc tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt là yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cấp ủy các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện phải lấy sản phẩm, kết quả làm thước đo, đánh giá.

"Sự hài lòng của khán giả, người xem chính là một trong những thước đo cao nhất đối với các cơ quan báo chí truyền thông chủ lực", Chánh án nói.

Ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Với VTV, theo Chánh án Nguyễn Văn Quảng, trong thời gian qua đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ là cơ quan truyền thông quốc gia chủ lực, trong đó có nhiệm vụ là cầu nối tin cậy giữa các hoạt động tư pháp, đặc biệt là công tác xét xử với đời sống xã hội.

Bên cạnh những thuận lợi từ quyết tâm chính trị cao, pháp luật ngày càng hoàn thiện và thành tựu chuyển đổi số, nhất là cấp ủy hai cơ quan đều trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, chúng ta cũng đứng trước không ít thách thức: Yêu cầu nâng cao chất lượng thực hiện quyền tư pháp, trong đó trọng tâm là hoạt động xét xử; tính chất vụ việc ngày càng phức tạp; sự phát triển nhanh của công nghệ, trí tuệ nhân tạo, truyền thông đa nền tảng và vấn nạn tin giả, xấu độc cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch trên môi trường mạng.

Chánh án cho rằng, báo chí không thể là kênh duy nhất để đấu tranh với vấn đề này mà đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Trong đó, các cơ quan pháp luật và cơ quan của Tòa án phải song hành cùng với các cơ quan báo chí.

Sự phối hợp của hai cơ quan sẽ giúp những vấn đề pháp lý phức tạp được thể hiện dễ hiểu, gần gũi; giúp người dân hiểu đúng về vị trí, chức năng và hoạt động của Tòa án nói riêng và công tác tư pháp nói chung. Hiệu quả của Chương trình không chỉ đo bằng số lượng tin, bài hay thời lượng phát sóng, mà phải được đánh giá bằng chất lượng thông tin, giá trị giáo dục pháp luật, khả năng định hướng dư luận và mức độ củng cố niềm tin của Nhân dân.

Toàn cảnh Lễ ký kết.

Cụ thể hóa Chương trình bằng kế hoạch và sản phẩm cụ thể

Để Chương trình phát huy hiệu quả thiết thực, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đơn vị thuộc TANDTC, TAND các cấp phải quán triệt đầy đủ nội dung Chương trình, gắn trách nhiệm phối hợp tuyên truyền với trách nhiệm của người đứng đầu.

Chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời; giới thiệu mô hình hay, bản án, vụ việc có giá trị giáo dục pháp luật; phối hợp kiểm chứng vấn đề dư luận quan tâm và tạo điều kiện để phóng viên tác nghiệp đúng quy định. Việc cung cấp thông tin phải bảo đảm nguyên tắc độc lập xét xử, bí mật nhà nước, quyền con người, quyền công dân theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng tặng hoa chúc mừng Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm.

Chánh án giao Báo Công lý - đơn vị đầu mối của TANDTC, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo TANDTC kế hoạch tuyên truyền hằng năm; lựa chọn đúng nội dung trọng tâm, cốt lõi để phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn của Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất chương trình “Niềm tin Công lý” và các sản phẩm đa nền tảng, bảo đảm đúng định hướng, đúng pháp luật, có chất lượng và sức thuyết phục.

Tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, điều phối thông tin đối với vụ việc phức tạp, nhạy cảm; chủ động phối hợp xử lý, phản bác kịp thời các luận điệu xuyên tạc, thông tin giả, sai sự thật, xấu độc liên quan đến hoạt động của hai cơ quan, trong đó có hoạt động xét xử.

Với vai trò, trách nhiệm của TANDTC và VTV, phát huy truyền thống hợp tác giữa hai cơ quan, Chánh án Nguyễn Văn Quảng tin tưởng Chương trình giai đoạn 2026-2030 được triển khai thực chất, hiệu quả sẽ góp phần đưa công lý đến gần hơn với người dân, tăng cường niềm tin vào pháp luật và nền tư pháp; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường an toàn cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới.

Ngay sau Lễ ký kết, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương cụ thể hóa Chương trình bằng kế hoạch và sản phẩm cụ thể; phối hợp thực chất, thường xuyên, đồng bộ; khắc phục khó khăn để đạt kết quả cao nhất.

Tại buổi Lễ, dưới sự chứng kiến của Chánh án Nguyễn Văn Quảng và các đại biểu hai đơn vị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Hải Trâm và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026 - 2030.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.