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VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tặng Bằng khen cho ông Phạm Văn Dần (SN 1962, trú thôn Rạng Đông, xã Yên Hòa) vì có hành động dũng cảm cứu 2 trẻ em bị đuối nước trên biển.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_tang_bang_khen_cho_nguoi_dan_ong_cuu_2_tre_em_duoi_nuoc_o_ha_tinh.m3u8
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Tặng bằng khen cho người đàn ông cứu 2 trẻ em đuối nước ở Hà Tĩnh
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2026-07/tiktok_tang_bang_khen_cho_nguoi_dan_ong_cuu_2_tre_em_duoi_nuoc_o_ha_tinh.m3u8
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