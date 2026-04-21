Tăng chốt xử phạt, cảnh báo từ xa, xoá lối đi tự mở để ngăn tai nạn đường sắt

Thời gian gần đây, xuất hiện liên tiếp tai nạn do tài xế cố tình vượt gác chắn, thậm chí hành hung nhân viên đường sắt. Đáng chú ý, vấn nạn này xảy ra giữa cao điểm xử lý vi phạm hành lang an toàn đường sắt của lực lượng CSGT toàn quốc.

Trong ngày 30/3/2026, lực lượng CSGT Hà Nội đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức rào chắn, xóa bỏ hàng loạt lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn. Các lối mở sau khi đóng sẽ được bàn giao ngay cho chính quyền địa phương quản lý.

Vậy đâu là nguyên nhân gốc rễ và giải pháp bền vững cho vấn nạn này? PV VOV Giao thông có cuộc đối thoại với ông Đặng Hồng Bắc, Phó trưởng Ban An ninh - An toàn giao thông đường sắt Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

PV: Ông đánh giá thế nào về ý thức chấp hành của người tham gia giao thông khi đi qua đường ngang dân sinh? Vì sao có những người cố tính đi qua bất chấp barie đã hạ, nhân viên gác chắn đã khuyến cáo?

Ông Đặng Hồng Bắc: Trong thời gian vừa qua, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật tại các đường ngang giao cắt giữa đường sắt với đường bộ đang ở mức báo động. Bằng chứng là các vụ tai nạn xảy ra ở những khu vực này tăng cao so với cùng kỳ.

Theo tôi đánh giá, ngoài ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, còn có tâm lý chủ quan và thói quen xấu. Họ cho rằng tàu chạy chậm, chưa tới nên cố tình vượt qua tín hiệu chuông, đèn. Mặc dù đã được nhân viên gác chắn thổi còi và cảnh báo, thậm chí gào thét để ngăn chặn, người dân vẫn cố tình lao qua.

Ông Đặng Hồng Bắc, Phó trưởng Ban An ninh - An toàn giao thông đường sắt Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Thậm chí, đã có những hành vi chửi bới và hành hung nhân viên gác chắn như chúng ta đã biết trong thời gian vừa qua.

PV: Giải pháp của ngành đường sắt là gì với những trường hợp cố tình uy hiếp an toàn giao thông như vậy?

Ông Đặng Hồng Bắc: Trước thực trạng này, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đang triển khai nhiều biện pháp. Thứ nhất là công tác tuyên truyền. Chúng tôi thường xuyên cung cấp thông tin và phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông tuyên truyền hằng ngày.

Nội dung tập trung vào việc đưa các hình ảnh xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông, như phạt nguội hoặc phạt trực tiếp, đồng thời tuyên truyền cho người dân khi tham gia giao thông qua các đường ngang giữa đường sắt và đường bộ.

Ngoài ra, hằng năm chúng tôi phối hợp với các trường học dọc hai bên đường sắt và Ban An toàn giao thông của các tỉnh có đường sắt đi qua để tuyên truyền cho học sinh cũng như người dân sinh sống dọc tuyến.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng phối hợp với các trường học tổ chức các phong trào “Em yêu đường sắt quê em”, “Ông cháu cùng chăm”, “Đường tàu - Đường hoa”, góp phần lớn trong việc đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

Thứ hai, ngành đường sắt đang tập trung đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị cảnh báo hiện đại tại các đường ngang có cần chắn tự động; đồng thời nghiên cứu, thử nghiệm hệ thống hỗ trợ cảnh báo sớm chướng ngại tại các đường ngang lắp trên đầu máy kéo tàu để áp dụng vào thực tiễn.

Hiện hệ thống này đang được lắp đặt thử nghiệm tại khu vực Vinh trên tuyến đường sắt Thống Nhất Bắc - Nam.

Hiện nay, trên cả nước vẫn còn hơn 2.380 lối đi tự mở. Theo thống kê của chúng tôi có đến gần 50% các vụ tai nạn đều xảy ra ở các lối đi tự mở này.

Thứ ba, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát giao thông và lực lượng Cảnh sát giao thông tại các địa phương để chốt trực và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, chúng tôi cung cấp video clip và hình ảnh vi phạm của các phương tiện giao thông đường bộ tại các đường ngang để lực lượng Cảnh sát giao thông trên cả nước xử lý phạt nguội.

Bên cạnh đó, chúng tôi phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông nghiên cứu kết nối hệ thống camera tại các đường ngang của đường sắt với trung tâm điều hành giao thông của Cục nhằm xử lý kịp thời các tình huống tai nạn xảy ra tại các đường ngang này. Giải pháp này cũng góp phần ngăn ngừa các hành vi hành hung nhân viên gác chắn.

Về công tác bảo vệ nhân viên gác chắn, chúng tôi kết nối với các địa phương, thiết lập đường dây nóng để kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng xử lý. Đồng thời, chúng tôi phối hợp xóa bỏ các lối đi tự mở, góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trong thời gian tới.

PV: Về lâu dài, các giải pháp về hạ tầng, xóa điểm đen, ứng dụng công nghệ, tuyên truyền giáo dục pháp luật cần được đặt ra thế nào? Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có đề xuất nào, thưa ông?

Ông Đặng Hồng Bắc: Hiện nay, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đang phối hợp xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt. Đây là những điểm đen, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt và việc này đã đạt được kết quả nhất định. Đồng thời, chúng tôi cũng đầu tư nâng cấp các trang thiết bị cảnh báo sớm, nâng cấp cần chắn tự động, hiện đại hơn nhằm đảm bảo an toàn tại các đường ngang.

Về công tác tuyên truyền pháp luật, chúng tôi đưa nội dung giáo dục vào nhà trường để giúp học sinh nắm vững các quy tắc an toàn giao thông. Bên cạnh đó, các quy định về an toàn giao thông đường sắt cần được đưa vào chương trình học và nội dung thi cấp giấy phép lái xe mô tô, ô tô nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

Trong thời gian tới, để giảm thiểu tai nạn giao thông đường sắt, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam mong muốn Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng. Trước mắt là đầu tư kinh phí xây dựng đường gom, hầm chui, cầu vượt nhằm xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt.

PV: Cảm ơn ông!