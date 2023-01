Tăng cường xử lý “thần cồn” lái xe

Cà Mau phạt 10.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ VIII, HĐND tỉnh Cà Mau khoá X đang diễn ra, Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.